VIRAL: Javier Alatorre y su lavado de manos con jamón

Javier Alatorre se volvió tendencia en redes sociales luego de que,; el video causó risas y burlas hacia el conductor por lo que los memes no tardaron en llegar.al recomendar lavarse las manos con “agua y jamón” en su programa en vivo.El presentador de noticias compartía una serie de recomendaciones del buen lavado de manos, los cuales ayudan a prevenir el virus de Covid-19 con un video ilustrativo pero, justo cuando la imagen se enfocó en Alatorre, el error escapó de sus labios.Los comentarios que llenaron las redes sociales no se hicieron esperar sobre todo porque, ante el error, Javier Alatorre siempre mantuvo una postura y voz seria, algo que siempre lo ha caracterizado.Sin embargo,por lo que, varios usuarios le han agradecido al comunicador quien, como todos nosotros, no está exento de errores.Cabe recordar que las medidas que la Secretaría de Salud incluye el lavado de manos, el cual consiste en una serie de pasos que incluyen al menos 11 pasos, al igual que el desinfectado de manos con gel antibacterial.