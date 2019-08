Niño de 8 años consuela a otro con autismo en su primer día de clase

El primer día de colegio ya ha llegado a muchos países. Este momento puede llegar a ser estresante para los más pequeños que no quieren separarse de sus padres.En Wichita,, un niño de ocho años se acercó a otro que estaba solo y llorando para acompañarle durante su primer día., la madre de Christian, el pequeño que consoló a su compañero, fotografió el momento y lo compartió en. La fotografía que muestra a los dos niños de la mano se ha hecho viral y ha sido compartida 4mil veces."Estoy muy orgullosa de mi hijo", escribía junto a la foto en. "Vió a un niño llorando en una esquina y fue a consolarle, le dió la mano y entraron juntos al colegio. Es un honor tener a un niño tan bueno, compasivo y con un corazón tan grandeLa fotografía ha llegado hasta April Crites, la madre del otro niño. "Le doy las gracias a tu hijo. El niño al que ayudó es mi hijo y tiene. Siempre había tenido miedo de que cuando entrara al colegio le hiciesenpor ser distinto", comentó en el perfil de Moore en el que quiso recordar que "si hubiese más niños como el tuyo no me preocuparían este tipo de cosas". Un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie . "Espero que este sea el principio de una bonita amistad entre nuestros hijos. Son muy especiales", ha sentenciado Moore emocionada.