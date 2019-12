VIDEO: Niño enfurecido patea el auto que lo atropelló a él y a su madre

China.- Conducir por las grandes urbes es siempre un dolor de cabeza, tráfico, miles de personas cruzando calles, ruidos, existen un sinnúmero de situaciones que puede ocurrir, tal como sucedió en China, en donde la población se cuenta por millones y los accidente no están exentos de ocurrir.



En la provincia de Chongqing, al suroeste del país, cámaras de seguridad de una avenida captaron el momento en el que un pequeño patea un automóvil como muestra de su furia luego de que conductor lo atropellará a él y a su madre mientras cruzaban al otro lado de la calle.



En el video se observa cómo la madre y el menor caminan tranquilamente por las líneas peatonales cuando un automóvil blanco impacta contra ambos y los lanza metros adelante.



Es entonces cuando el pequeño se levanta para corroborar que su madre este bien, y con una cara de angustia y enojo, se aproxima al auto para patearlo de frente para después reclamar al conductor por su acción.



El niño regresa al lado de su madre quien no puede levantarse del pavimento tras el golpe, entonces el conductor se acerca, al igual que otras personas para auxiliar a la mujer mientras el niño no se despega de ella en ningún momento.



El conductor auxilia a la mujer e incluso se observa como sube al automóvil que momentos antes la arrollo a ella y a su hijo. Aparentemente ninguno de los dos sufrió lesiones de gravedad tras el golpe.



Sin duda este pequeño es todo un héroe.