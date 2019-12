Viral: Sara Socas la rapera de quien todo el mundo habla

para enfrentarse en imponentes batallas individuales. Celebrado en Ciudad de México, el encuentro reunió a 12 freestyler. Solo uno de los invitados era mujer, y sus versos feroces e incisivas réplicas improvisadas fueron las únicas que se volvieron virales, hasta el punto de dar la vuelta al mundo en las últimas horas., jamás pensó que su batalla terminaría como lo hizo. Pero lo cierto es que la tensión se evidenció desde el principio.A la freestyler le había tocado enfrentarsecuando sólo llevaban unos versos, la admiración mutua y la amistad entre ambos explosionó por los aires y desapareció.Rimas como“¿Esta mujer se les hace hermosa? A mí más bien se me hace gorda y bien babosa”, o “Después de esta violada, vas a borrar cassette”, fueron incomodando a la rapera española. Y es que aunque en las batallas de gallos estas rimas no son inusuales, los versos del rapero estaban cargados de cierto machismo en un momento en el que las mujeres exigen sensibilidad hacia la violencia de género., cuando Sara Socas cantó unas rimas feministas, y Rapder le contestó con unos versos realmente polémicos que hacían alusión a la canción de “Un violador en tu camino”.“Ahora entiendo por qué las chicas no se sienten seguras; porque las mantenéis calladas y mudas. Decís que las queréis pero luego os la suda; habláis de feminismo y nunca les dais ayuda”, comenzó Sara Socas.“Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación.. Pero hablando de esa. La protesta no es superior. La culpa no es dónde estabas. El violador soy yo”, respondió el mexicano.La réplica de Rapder hacía referencia al performance “Un violador en tu camino”, la canción que viralizaron activistas chilenas para denunciar la violencia de género, y que miles de mujeres entonaron juntas hace unas semanas en el Zócalo de la Ciudad de México.En el tema original, la letra dice “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú”. Palabras que Rapder transformó en “La culpa no es dónde estabas. El violador soy yo”.Tras los versos del rapero, el público se levantó y comenzó a aplaudir. Una reacción que a la española, la única mujer invitada al evento, le enfureció.“Dejo las batallas, en serio”, dijo Sara Socas decepcionada al escuchar el clamor de los asistentes.Las controvertidas rimas del rapero continuaron, e hicieron enojar aún más a la tinerfeña.“¿Pero habéis escuchado toda esa métrica?; ¿Esa rima os ha parecido épica?". Este país es el que asesina más mujeres en Latinoamérica”.. Durante el tercer round, la incomodidad entre los dos raperos se evidenció, las rimas malsonantes aumentaron, y ambos se enfrentaron a ritmo de rap sobre el escenario. Y en los últimos minutos, la española cerró con un verso que enloqueció al público."No veo su vagina. No me hagas reír. Las mujeres más hermosas son de dónde yo nací”, le reta Rapperd.“¿Que las hermosas están en tu país? ¿Entonces por qué coño las estáis dejando morir?",“En serio te lo digo. Tú nunca vas a ser mi amigo. ¿Se había acabado? Pues digo, lo siento. Ojalá algún día no aplaudáis de estas cosas en eventos”, le recriminó la freestyler al público.un comunicado para aclarar que él y Sara siguen siendo buenos amigos.“La batalla contra Sara Socas se volvió un poquito tensa, pero me encantaría que la gente supiera que ella y yo seguimos siendo muy amigos y todo está bien entre nosotros", explicó el rapero. "La admiro demasiado por su talento y profesionalismo,Al ver el mensaje de su compañero, la rapera española contestó.“La batalla fue como fue y fin. Incluso cambiaste el enfoque cuando viste que me sentía incómoda. Por aquí se come mucho hateo pero ni caso. Eres grande”.