Visibilizan prejuicio contra mujeres en sector laboral

En pleno 2020 la, incluso cuando no han iniciado formalmente a trabajar en un puesto o bien, cuando no tienen las mismas oportunidades de ser promovidas.Debido a que en México algunas empresas valoran lapara desempeñar algún puesto,Su, y que pueden jugar en su contra para alcanzar sus metas profesionales, llevándola, en muchos casos, a elegir entre una carrera profesional o formar una familia.Un experimento social de la marca de desodorantes femeninosvisibiliza este problema.Un grupo de hombres y mujeresal que pertenece el aplicante: se trata de un hombre y una mujer. Las personas que opinan sobre los candidatos no los conocen.En la charla, captada en video, se escuchan frases como, o bien:Gracias al experimento, esta marca de desodorantes, Secret,, y sin embargo, hay mujeres que los padecen a diario.Creencias como la idea de que la mujer no pertenece al ambiente corporativo representan obstáculos que limitan el desarrollo profesional femenino.Tan es así que, sin embargo, muy pocas han logrado un gran avance.Otro punto a considerar es que la mujer realiza la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.Por ejemplo, apenas el 9 de enero pasado, el secretario general de la, dijo en México que en nuestro país las mujeres realizan 75% del trabajo no remunerado de cada hogar, contra apenas 25% de los hombres.De acuerdo con el estudio" de la serie, para mejorar la diversidad de género es necesario medir la participación de las mujeres en las etapas de reclutamiento y dar seguimiento a los procesos de promoción y también de retención.El mismo estudio revela un dato demoledor:Además, señala que al aumentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral, ésta representaría mayores beneficios para la economía.En el caso de México, el impacto económico de cerrar su brecha de género representaría 0.8 trillones de dólares adicionales, es decir, alrededor de 70% más al PIB nacional.