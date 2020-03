Visibilizar la violencia contra la mujer: Vivir Quintana

Escuchar Nota

“Ojalá que todas estas cosas que se dijeron hoy, todos estos discursos realmente sirvan para que la violencia pare, porque es un problema de todos, de que no existe una educación emocional que nos hace mucha falta, nos preocupamos mucho en el país porque haya educación académica, pero no nos preocupamos porque haya educación emocional”.



“Estamos buscando nada más decirles ‘¡eit! ¡voltea! Nos están matando. ¡Eit! ¡Voltea! Fíjate lo que nos está sucediendo’, entonces, invitarlos a que se cuestionen sus masculinidades, que se cuestionen sus creencias que traen desde niños y decir que no es un problema solo de ellos”.



“Estamos también nosotras inmersas, juntas, con los brazos abiertos, no para educarlos, pero sí para estar juntos en esta lucha que es erradicar la violencia”.



“Es una oportunidad para visibilizar los temas que existen. El arte no está peleado con la política, por el contrario, deberían unirse muchísimo más porque de los dos podemos sacar provecho para un bien final que es el empoderamiento de la gente, del arte y de la política”.



“Es muy fácil entenderlo. Si volteas a ver alrededor, son 11 asesinatos diarios de mujeres, ahí está la respuesta. Tenemos que hacerlo visible el tema, no podemos callarlo ya, no podemos hacer como que no existe, eso es por lo que se hace la canción”.



“Tú no puedes opinar sobre el cuerpo de alguien más, entonces esperamos que esto se arregle pronto”.



en voz de la propiapara invitar a diputadas y diputados a reflexionar sobre los feminicidios y las mujeres desaparecidas.La originaria del municipio de Francisco I. Madero, quien estudió en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Normal Superior, acudió al recinto legislativo, que conmemoró elEs importante enseñar a los niños, a las niñas que sentir no es de un solo género, que el sentimiento y la emoción la tenemos que tener compartida y tenemos que vernos unos a otros para apoyarnos, expresó.Luego de tocar la guitarra y cantar, señaló que no se trata de una lucha y un movimiento en contra del hombre.Con 35 años de vida y más de 100 canciones compuestas, con despertar musical que inició a los 12 años, propone cantarle al amor, pero no al amor romántico y tóxico.“Estoy buscando hacer canciones de un amor más maduro, más humano, no utópico. Las canciones las pueden, desde una perspectiva poética, porque nos encanta la poesía en la música, sentir bonito, pero también hasta dónde podemos buscar el romanticismo”.Con el movimiento feminista busca la justicia, la verdad y abrir más espacios para las mujeres en el arte, la cultura y la política, por eso aceptó la invitación de la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, su amiga, para presentarse en elRespecto a la “Canción sin Miedo”, es un tema creado para visibilizar el tema de los feminicidios.Sobre el aborto, señaló que es un tema difícil para muchos porque crecimos en una sociedad en la que nos dicen cómo ser y todos pueden cuestionarse nuevas maneras de vivir, de ser, y cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo.También rechazó