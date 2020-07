Visita a primo y lo halla muerto

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Una persona que fuera encontrada sin vida en su vivienda provocó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas, incidente ocurrido la tarde de ayer en el fraccionamiento La Misión.



El sistema de emergencias 911 recibió una llamada en relación a que existía una persona sin vida en el domicilio ubicado en la calle Parque El Fifí número 2518 del fraccionamiento citado.



Al llegar las autoridades se entrevistaron con Karina Hilario Hernández, de 43 años, quien les informó que acudió a este domicilio a visitar a su primo Sabas Jaquinde Hilario, de 55 años, percatándose que se encontraba sin signos vitales, asimismo aseguró que su familiar presentaba síntomas de Covid-19 e hipertensión arterial, pero no se atendía.



Las autoridades confirmaron que no presentaba huellas de violencia, pero aun así ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al Semefo para la autopsia de ley.





