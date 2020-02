Visitan los Guerreros a los Bravos; cierran la jornada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- FC Juárez buscará demostrar que vive un buen momento en la Liga MX, cuando enfrente hoy a Santos Laguna, en el cierre de la jornada 7 del Torneo Clausura 2020.



Los fronterizos están que no creen en nadie pues, tras debutar con una derrota ante las Chivas del Guadalajara, los muchachos de Gabriel Caballero no han perdido otro partido en los últimos cinco enfrentamientos que han disputado.







Con 11 puntos en la quinta posición general, los pupilos de Gabriel Caballero quieren seguir en zona de liguilla y para ello necesitan el triunfo, por lo que hacer válida su localía será vital, escenario donde no han perdido en el torneo.



Por otro lado, los Guerreros del Santos Laguna no han logrado encontrar la regularidad en este Clausura y están instalados en la novena posición con 8 unidades hasta antes de iniciar esta jornada.



Los laguneros han ligado 3 partidos sin derrota y ante los Bravos tendrán una dura prueba para demostrar que están de regreso en este segundo tercio del torneo.