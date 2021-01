Vitales prácticas en proceso educativo; extrema precauciones Universidad Tecnológica de Parras

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con un 70% de actividades prácticas en su plan de estudios, la Universidad Tecnológica de Parras (UTP), en medio de la pandemia, debió acelerar el proceso para retomarlas, para optimizar la preparación de los alumnos de las diferentes carreras técnicas y universitarias.



De acuerdo con la rectora Adriana Vidal, Rectora de la UTP, al inicio de la pandemia, las actividades educativas de esta institución educativa se llevaron acabo de forma presencial, pero por la naturaleza de las carreras que se imparten, tan rápido como se pudo, se reiniciaron las prácticas profesionales sobretodo las de campo, aunque bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.



En entrevista para Despega Con Chuchuy, la docente señaló que “es muy difícil, impactante, el hecho de que los muchachos no puedan tener prácticas… en procesos industriales los jóvenes necesitan interactuar con los equipos… con tecnologías de la información no hay tanto problema porque ellos pueden interactuar desde su casa, pero en casos como vitivinicultura, el campo no espera, tuvimos que cosechar”.



Aunque algunos jóvenes tuvieron complicaciones de conectividad e internet, lograron ponerse al corriente. Se adaptaron las condiciones en las instalaciones, donde se cuenta con un arco sanitizante, acondicionamiento de las áreas de tecnología para recibir a estudiantes que no contaban con las herramientas. Algunos empresarios donaron algunas computadoras portátiles que fueron prestadas a estudiantes en situación vulnerable.



Todas las estrategias de los maestros fueron modificadas y siguen con los planes educativos mediante un sistema híbrido. En grupos reducidos, acercan a los estudiantes a los laboratorios una vez al mes.



La UTP imparte cinco carreras, todas con orientación a la enología. Actualmente son 374 estudiantes tanto en técnico universitario e ingenierías.