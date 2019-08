Vitorean a Villalobos, ‘¡ahí viene el Obispo bueno!’

Hace meses que el Obispo Emérito, Francisco Villalobos Padilla, dejó de recorrer a pie la calle Hidalgo para dar la misa del mediodía en la Catedral de Santiago. Ahora llega en un auto nada ostentoso y desde que pisa el templo no deja de recibir saludos, y él, de dar bendiciones.“¡Ahí viene el Obispo!”, se escucha entre la gente. “¿Cuál Obispo?”, pregunta alguien más. “El bueno”, responden. Y se hace el tumulto que pronto se vuelve una valla humana para dejarlo pasar rumbo a la sacristía.Ayer, además de las muestras de cariño que recibe diariamente, también le cantaron Las Mañanitas porque hoy cumple 48 años como Obispo de Saltillo. Lo celebró anticipadamente en la misa de niños del Novenario del Santo Cristo. Y la Catedral vibró con los aplausos en su honor.El hombre de pelo cano y lentes redondos que jugaba voleibol con los sacerdotes a su cargo, que dirigió la Diócesis más grande de América Latina y que todos los días recorría las calles del Centro de Saltillo hasta la Alameda para comprar su periódico, ahora usa bastón.Todavía el año pasado se le veía caminar desde su casa junto al Obispado hasta el templo de Catedral, para celebrar la misa de mediodía. Pero desde que se desmayó en plena eucaristía y tuvo ingresos al hospital dejó de hacerlo.Como una torre que se resiste a caer, a sus 98 años, Francisco Villalobos solo se yergue de vez en cuando, para ver los ojos de quien lo saluda. Así llega a la sacristía, en guayabera blanca y pantalón gris. Y una gruesa cruz sobre el pecho, símbolo de su dignidad episcopal.Pero al salir de la sacristía se transforma. Una vez puesta la casulla, el solideo rojo en la parte alta de su nuca, la mitra sobre su cabeza y el bastón del pastor en su mano, su espalda se levanta para celebrar la eucaristía.Es la misa de niños previamente pidió que los menores subieran al altar y el resto se quedara fuere de este, por eso comenzó la ceremonia rodeado de pequeños.“Los que puedan se sientan, los que no, se aguantan”, dijo, provocando las risas de una feligresía acostumbrada a sus frases cargadas de humor.Solo se sentó en una ocasión para escuchar las lecturas. El resto del tiempo estuvo de pie. En la homilía habló de su niñez en su natal Guadalajara cuando jugaba a que él era un sacerdote y les celebraba la misa a sus hermanos.“Resulta que de grande me hice sacerdote y después me llamaron a ser Obispo de esta comunidad de Saltillo, hace 48 años, cuando era una de las más grandes del mundo”, platicó el Obispo bueno, como lo llama la gente.A la hora del saludo de la paz les dio prioridad a los niños. Ya había terminado el canto del Cordero y todavía había una larga fila de pequeños pero el Obispo no prosiguió la misa, hasta que el último de los niños estrechó su mano.Lo mismo hizo a la hora de la eucaristía. Él mismo les dio la comunión a todos los menores y al concluir la misa, el comentarista dijo a los asistentes, que este sábado 3 de agosto, monseñor Villalobos cumplía 48 años de que fue ungido como Obispo de Saltillo, en esa misma Catedral.Aún no terminaba de hablar, cuando una ola de aplausos inundó la Catedral. Después el unánime canto de las mañanitas, iluminando el rostro de un pastor sencillo, que nunca se acostumbró a recibir homenajes a su investidura, pero que agradeció cada muestra de cariño.