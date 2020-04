Viuda de Eduardo Palomo no ha podido superar la muerte del actor

Escuchar Nota

"Eso no se supera pues no es una carrera de obstáculos. Lo más difícil volver a creer en el amor y en que todo es posible", dijo.



"Mi angustia más grande era, ¿cómo voy a criar a Fiona y a Luca si ya no creo en eso?", recordó la artista todavía con el dolor en el alma.



"Fiona tiene dos años que ella cuenta que se le borraron, como que hay mucho dolor y Luca, de ser súper dulce, de repente se enojó con la vida, estaba enojado", contó la actriz.



"Me sigue inspirando. A veces cuando no sé qué hacer pienso, ¿qué haría el flaco?", dijo Carina emocionada, pues para ella Eduardo siempre estará presente en su corazón.



, viuda del actor, abrió su corazón para hablar de la triste despedida del actor, quien falleció en 2003, y al que consideraba el gran amor de su vida.en la vida de sus dos hijos, Fiona y Luca Palomo., pero para Ricco, recordarlo es volver a vivirlo. La viuda de Eduardo Palomo revivió los recuerdos de su pareja de toda la vida en una emotiva entrevista durante el programa de la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.y cómo su vida en familia la ayudó a salir adelante tras el duro deceso. Ricco reveló que dejó de creer en el amor cuando sucedió la tragedia, "Si yo no hubiera tenido a Fiona y a Luca no sé si hubiera aguantado", expresó.La vida de su esposo se apagó de la noche a la mañana, luego de que el actor de 41 años falleciera debido a un inesperado ataque al corazón, a pesar de esto,La también actriz perdió la ilusión al sentir que el amor no puede traer a nadie de vuelta, ni hacerlo que se quede, cuando la vida ya tiene los planes trazados. "Yo estuve, lo agarré, le tomé la mano y se me fue”, contó con la voz un poco seca.La pérdida de Palomo no solo la dejó devastada a ella, también afectó a sus pequeños, que en ese entonces tenían 5 y 3 años. Carina aseguró que la personalidad y comportamiento de sus hijos cambió después de ya no tener a su papá con ellos.La joven mamá se dio cuenta de que tenía solo dos opciones, ir hacia abajo, o levantarse con fuerza para guiar a su pequeña familia y continuar con lo que Eduardo y ella siempre habían creído., era como podría tomar la segunda opción. Sin embargo, no fue fácil, pero pudo salir adelante.Con información de Telemundo