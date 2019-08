Viuda de Patrick Swayze desvela sus luces y sombras

Casi 10 años después de la muerte de Patrick Swayze, que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2009, sus admiradores, familiares y compañeros en el mundo del cine no le olvidan.La mayoría conoció de él la faceta más amable y exitosa gracias a filmes como Dirty Dancing , Ghost o Rebeldes , aunque muy pocos llegaron a saber que detrás de su eterna sonrisa había un pasado con luces y sombras.Casi 10 años después de la muerte de Patrick Swayze, que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2009, sus admiradores, familiares y compañeros en el mundo del cine no le olvidan.La mayoría conoció de él la faceta más amable y exitosa gracias a filmes como Dirty Dancing , Ghost o Rebeldes , aunque muy pocos llegaron a saber que detrás de su eterna sonrisa había un pasado con luces y sombras.Ahora, el estreno del documental I am Patrick Swayze es inminente. Está previsto que vea la luz el 18 de agosto, en el que habría sido el 67 cumpleaños del actor, en Paramount Network. Sin embargo, no ha hecho falta esperar hasta la fecha señalada para conocer las primeras revelaciones de la que fue su esposa desde los 23 años, Lisa Niemi Swayze.Según ha dicho esta en una entrevista reciente a People, el galán no tuvo una infancia precisamente fácil. Criado como el segundo hijo de unos padres religiosos en Houston (Texas), desde muy pequeño conoció la pasión por el baile gracias a su madre, Patsy Swayze, una reconocida coreógrafa e instructora de danza que tenía su propia escuela de baile, de la que salieron ganadores de premios Tony y Emmy.Al parecer, Patsy, que era extremadamente perfeccionista, temperamental y “podía ser muy violenta”, ejerció maltrato físico y psicológico sobre el actor de niño, algo que finalmente acabó cuando su esposo le dio un ultimátum y la amenazó con divorciarse si seguía por ese camino: “Patrick contó en privado que su padre le dijo a su madre (Patsy) que se divorciaría de ella si volvía a tocar a su hijo (…) Después de eso no le volvió a pegar más”.Después de eso, la relación entre el actor y su madre no mejoró durante un tiempo, por lo que finalmente optó por irse de casa, tras lo que se casó con Lisa Niemi en 1975.Después del fallecimiento de su padre, Jesse Swayze, en 1982 y pasado un tiempo, las aguas volvieron a su cauce y el intérprete y su madre dejaron de tener una relación tormentosa para poner paz. “Patsy podría ser extremadamente crítica y negativa. Pero se dio cuenta de que si iba a estar cerca de nosotros, tenía que ser un poco más amable, y eso fue lo que hizo” ha dicho la esposa del actor.Cerrado el capítulo de los problemas familiares, los obstáculos vitales del actor no tardaron en volver de otra forma: el alcoholismo.A mediados de la década de los 90, cuando Patrick Swayze se encontraba en la cresta de la ola gracias al gran éxito que había tenido en numerosos filmes, cayó en una espiral de adicción de la que tardó en salir.Después de ingresar en varias ocasiones en clínicas de desintoxicación y recaer otras tantas veces, en 2005, su esposa se fue de casa durante una temporada, algo que llevó a Swayze a su rehabilitación definitiva.El fin de su adicciónEn 2005, la esposa de Swayze se fue de casa durante una temporada, algo que llevó al actor a su rehabilitación definitiva del alcohol“Tenía una personalidad diferente cuando bebía mucho. Era el mejor hombre sobre el planeta, a menos que se tomara una copa” afirmó Lisa Niemi en una entrevista poco después de que el actor falleciera, haciendo referencia al calvario que había vivido con el alcohol.Finalmente, aunque parece que los últimos años de vida de Patrick Swayze fueron ligeramente menos convulsos tras dejar el alcohol, podrían no haber sido tan pacíficos como se creía hasta hace poco.Tras su muerteSegún afirmó uno de los amigos de la pareja al Daily Mail en 2016, siete años después de la muerte del actor, su propia mujer había ejercido supuestos abusos sobre él a lo largo de su matrimonio, incluso cuando el intérprete ya estaba enfermo de cáncer.A pesar de que fueron dos las personas que apoyaron esa versión, Lisa Niemi Swayze la negó rotundamente: “Es categóricamente falso. Así de simple”.En los últimos añosAhora, diez años después de que el cáncer dejara al mundo del cine sin uno de sus galanes, algunos de los compañeros de rodaje de Patrick Swayze, como Demi Moore, Jennifer Gray, Sam Elliott o Rob Lowe, o de vida, como su mujer, se encargaran de traer al recuerdo de todos sus seguidores los momentos de luces y sombras que protagonizó a lo largo de sus 57 años de vida.