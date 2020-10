Vive la hechicera gótica de las letras mexicanas Guadalupe Dueñas

Escuchar Nota

“Escribir significa para mí satisfacer una necesidad: liberarme de un caos de imágenes internas imponiéndoles el orden de la palabra y plasmándolas en un mundo cuya coherencia deriva de las leyes propias. Quien encuentre en mis escritos un exceso de fantasía podrá pensar que por medio de ella estoy tratando de fugarme de la realidad cotidiana. Ciertamente es una fuga, pero encima de eso, es buscar acercarme a otra realidad más verdadera, la mía”, dijo.

Tanto así que su fecha de cumpleaños sigue velada por el desconocimiento. AunqueHay quienes dicen que fue hace exactamente 100 años, otros señalan que fue en 1910 y hay quienes, como la también escritora Beatriz Espejo,ni ella al entrevistarla dio paso a la certeza, como declara en su introducción a la edición de las Obras Completas de Dueñas publicadas por el Fondo de Cultura Económica en 2017.Lo que sí queda como una verdad innegable, en cambio, es su capacidad literaria que ofrece como prueba cuatro siniestros libros de cuentos: Tiene lay, claro, la declaración de su amiga Elena Garro quien la definió como “la mejor cuentista de México”.. En ellos las atmósferas extrañas y oscuras anclaban a la realidad fantasías que nacieron desde su niñez gracias a su “familia chiflada”, como ella misma expresó y a su educación en un colegio de monjas.Segunda hija de Miguel Dueñas Padilla, clérigo que colgó los hábitos al conocer a la joven Guadalupe de la Madrid García –prima del expresidente Miguel de la Madrid–, DueñasEn él cuentay ante la imposibilidad de su padre por darle entierro y separarse de ella,Ese entorno la llevará a escribir esa literatura gótica y sombría.En el otro lado de su formación está la educación católica que recibió en el Colegio Teresiano de Morelia, en el cual estuvo enclaustrada desde los 7 años y en el que estaba obligada a llevar un diario que llenó de versos.Por ello creyó que su destino era ser una “santa”. Así,Soy absolutamente creyente. Donde el conocimiento no me alcanza. Me sobrepasa la fe”, declaró.La literatura de Dueñas –que junto a la de la recientemente fallecida Amparo Dávila–,, se desenvuelve entre atmósferas melancólicas con una increíble capacidad de sumir al lector en el abandono y la soledad, pero también en la ironía que libera su honestidadSoledad de la que le habló a Espejo: “Nunca pude lograr amistades verdaderas ni con hombres ni con mujeres ni con perros.Ese abando la llevó a escribir los relatos que ahora, después de 18 años –Pita Dueñas falleció en el 2002–, dejan claro que su siniestro ser no morirá del todo.