Vive la poética del oficinista

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La poesía de Luis Flores Romero (Ciudad de México, 1987) nace de la misma forma que sus temas: asuntos cotidianos que trascienden por un chispazo de revelación poética. En ellos la vida libera, como un diamante, las realidades que la conforman, como manifiesta en Archivo Grave, poemario ganador del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2020, otorgado por el Ayuntamiento de Torreón y la Secretaría de Cultura (Sec).



En este libro Flores Romero se acerca a la existencia de “los trabajadores, a los oficinistas y a las personas de a pie. Esa gente que muchas veces tiene cara de aburrimiento porque salen al trabajo y regresan; van en el metro y su vida se vuelve monótona”.



El autor habla con la seguridad de la experiencia vivida, ya que también ha hecho trabajo de oficina, pero principalmente porque el primer poema llegó de esa forma prosaica: una larga fila en el banco y un flashazo de imaginación.



Archivo Grave fue merecedor del premio por el jurado conformado por las poetas Claudia Luna Fuentes, Zaira Eliette Espinosa y Lucila Navarrete Turrent. Fue esta última quien señaló que: “La originalidad de este trabajo recae en un manejo poético impecable y sostenido sobre la condición alienante del trabajador oficinista promedio”.





Kafka en México



Eso porque para Flores hay algo de kafkiano en la realidad mexicana. En la vida de ciertos oficinistas que están hacinados en un cubículo y trabajan diariamente en un horario asignado. Por eso la escritura de Archivo Grave fue una suerte de performance, ya que esa disciplina del oficinista la traspasó a su escritura y, como señaló a Zócalo en entrevista, comenzó “a escribir un poema al día y en el que trabajaba varias horas, por eso este libro se tardó menos en escribirse, porque tenía una disciplina que muchas veces te dan ese tipo de trabajos. Caso contrario a otros poemarios en los que pasé meses sin escribir”.



Así esas dos realidades se conjugan o se separan: el trabajo pragmático para ganarse el pan y, por otra parte, el universo creativo que se encuentra en los desvaríos o juegos que pueden presentarse en una plática a la hora de la comida, fuera de la pantalla de la computadora o la sensación de libertad al salir del trabajo. También el caos de llegar a una casa que en ocasiones es más pequeña que el lugar de trabajo y cuyo único escape son las series de Netflix o la historia de un libro.



“La realidad del oficinista, del trabajador al que no le alcanza para absolutamente nada y que siempre piensa cómo llegar a fin de quincena y está metido en un ambiente que, de cierta manera, no le ofrece nada, es también una realidad que puede tener un trasfondo creativo. Para mí la poesía es un ejercicio de plantearse la realidad y el entorno como una experiencia o un fenómeno que puede problematizarse a través de la poesía.



“Por eso creo que tener un trabajo así (de oficina) sirve como contrapeso para el momento de escribir”, comentó el autor que participó bajo el seudónimo Trigo, y quien señala que la unión de esas formas de vivir la encontró hace 10 años cuando, gracias a una beca otorgada por la Fundación para las Letras Mexicanas, tuvo la oportunidad de dedicarse por entero a la escritura: trabajo creativo y liberador, pero también con horarios asignados como empleo de una oficina.







Sátira Millennial



Archivo Grave trasciende, también, por esa perspectiva del yo en el que escribe Flores Romero y en el que hablan sus poemas. Sus personajes son seres grises que se mueven en ciudades enormes llenas de concreto, en la que encontrarse una moneda en la bolsa del pantalón es el equivalente a ser niño y encontrar un tesoro pirata: la felicidad.



Esa mirada social, laboral y económica es otro de los temas en los que se enfila su poemario. Una cuestión trascendente de manera especial para la generación millennial a la que pertenece.



“Hay un cambio en nuestra realidad de trabajo a como fue antes. Pero ahora gracias a las redes sociales conocemos un montón de realidades que existen más allá de nosotros: está el trabajador de oficina y sus estereotipos, pero también hay personas que tienen otra visión y otra manera de entender el mundo. Somos una generación diversa, con muchas perspectivas de lo que queremos hacer.



“El libro no quería homgeneizar la idea del oficinista, sino plantear todas esas realidades: desde la persona que se siente libre en su trabajo hasta aquella que está destrozada y aún así tiene que ir a la oficina. No quise homogeneizar porque me doy cuenta de que existen muchas formas de vivir la vida y de cómo nos relacionamos con el trabajo”, apuntó.



Esa mirada centrada en los aspectos de la vida cotidiana no es nueva en la poesía de Flores Romero, y puede verse en la página de Facebook Lufloro Panadero, nombre de su heterónimo: el otro poeta que se ríe, ironiza o satiriza el mundo en el que vive con una escritura humorísitica lejana del canon solemne de la poesía mexicana.



“Uno de los retos al momento de escribir sobre lo cotidiano o temas ‘no tan literarios’ como a veces uno los prejuzga, es que esos temas se pueden quedar en la superficie. Pero eso también pasa cuando uno escribe muy solemne. Si uno quiere crear algo trascendente, aunque se hable de lo cotidiano, tiene que profundizar en el lenguaje con gran rigurosidad sin importar el tema.



“Hay muchísima poesía que dialoga con todas las personas, una poesía que quizá no trasciende y que quizá no sea su intención, pero que sí refleja una realidad inmediata e íntima con esas personas que se identifican. A mí me gusta explorar esas experiencias desde mi heterónimo”, finalizó el ganador de los 100 mil pesos que otorga el premio.