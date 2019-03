Vive Latino: el referente musical de dos décadas

Pese a la probabilidad de lluvia, el Foro Sol se mostró radiante para recibir a miles de amantes de la música que con su vibra alejaron las nubes, disfrutaron de un clima caluroso y de las presentaciones estelares del Vive Latino 2019, festival que “echó la casa por la ventana” para celebrar sus primeros 20 años.Desde las 14: 00 horas los participantes acudieron a diversas atracciones como una escaladora y a un sinfín de puestos de souvenirs, a la par de las presentaciones estelares de Elsa y Elmar; Gil Cerezo, vocalista de Kinky; Nana Pancha; Ximena Sariñana; Bomba Estéreo; Gandhi; Hello Seahorse y Zona Ganjah, entre otros referentes de la nueva oleada musical que resuena en los oídos de los mexicanos.En contraste, viejos conocidos como FermÍn IV, Siddhartha, División Minúscula, Fobia, Santa Sabina XXX, Jumbo, Óscar Chávez y Liquits –que anunció su separación durante esta presentación– complementaron el cartel sonoro que atrajo a decenas de miles de todos los rincones del país.“Venimos de Guadalajara y vamos a cantar con todo y todos. Es muy especial porque hemos venido desde hace dos años y nos encanta. Pensamos tomar hasta morir con todas las bandas”, dijo Daniela Montes, quien fue acompañada por cuatro amigos.En el escenario de Escena Indio Fermín IV prendió tanto a sus fanáticos que terminaron por hacer una ola de saltos. Mientras, al otro lado del espacio, al público le invadió otro sentimiento, ya que la nostalgia de escuchar los clásicos de Sidhartha puso a más de uno a corear en el escenario Telcel.Tiempo después, Ximena Sariñana, en el Escena Indio, dedicó su melodioso canto a los asistentes con “¿Dónde Bailarán las Niñas?”.Por primera vez, la cantante Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, llegó al escenario del Vive Latino en su aniversario número 20. La compositora hizo su aparición en punto de las 5:25 horas, donde centenares de fans ya la esperaban para corear sus canciones.Entre los temas que interpretó este sábado estuvieron Lost on You y el cover de la canción Sex on Fire de Kings of Leon.Sin embargo, esta jornada contó con géneros para todos los oídos, aunque los principales referentes fueron Caifanes, quien anunció el lanzamiento de una nueva producción y estrenó para todos los asistentes su más reciente sencillo titulado Heridos, tema inédito en 25 años desde el lanzamiento de El Nervio del Volcán, en 1994.