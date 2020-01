Vive Latino se pone verde y apuesta por la sustentabilidad

Escuchar Nota

"Estamos manejando el término de la sostenibilidad: el equilibrio generado por la relación entre acciones ambientales, sociales y económicos. Nuestra idea es consolidar acciones que llevamos años haciendo y reforzar algunas nuevas”, explicó el directivo en rueda de prensa.



#VL20 ¡Tenemos cartel completo!



Preventa @Citibanamex: 25 y 26 de noviembre

Venta General: a partir del 27 de noviembre a través de @Ticketmaster_Me

Info: https://t.co/UeXSXPclIj pic.twitter.com/yKDzZX2RUY — Vive Latino (@vivelatino) November 20, 2019

En un abrir y cerrar de ojos, el mexicano adoptó la. ¿Por qué no pensar que el resto de la población puede comprometerse con el medio ambiente?, fundador del, lo tiene claro desde que el festival se comprometió con el cuidado del mundo que habitamos, a través de la elaboración deAhora, el encuentro, que se realizará el 14 y 15 de marzo en el Foro Sol,, se ha reducido el plástico y, como novedad, se instalarán, reutilizar el material tras el proceso de reciclaje ySe definió al festival como un movimiento social vivo debido a la diversidad de ideas y elLa imagen artística está diseñada con base en el diagrama de Venn, que refuerza el compromiso del ser humano con lausando la imagen del jaguar y el lobo mexicano, un par de especies en peligro de extinción.El concepto corrió a cargo de El Profe, ilustrador mexicano del portal Pictoline.Entre otras novedades, el festival se expande a seis escenarios: el Vive Vero es el nuevo y tiene la capacidad de aforar a más de 15 mil asistentes; también, else suma como la propuesta literaria para ofrecer venta de libros y títulos que puedan interesar a los asistentes.Además de que la compañía decelebrará el segundo campeonato Vive Latino y por primera vez se librará una lucha en jaula. Serán más de 30 gladiadores los que participarán, entre ellos la Parka Negra, Octagón Jr y Texano Jr.El Parque, por cuarto año consecutivo, será el lugar para que los niños aprendan a tocar, a patinar y tomar talleres de arte; Casa Comedy tendrá como actuación estelar a Alex Fernández, Ana Julia y Fran Hevia, entre otras.Y el talento musical estará conformado porentre otros.Puig agregó que pese al anuncio de la primera edición del Vive Latino España, que se realizará en Zaragoza, ciudad de donde es originario Enrique Bunbury, no hay planes de expansión. Sin embargo, mencionó a Bogotá, Los Ángeles y Buenos Aires como capitales que siempre los han apoyado y que podrían ser anfitriones de una edición. Es la segunda vez que el festival sale de México, siendo Chile, en 2007, el primero en albergarlo.