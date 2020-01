Vive Marisol embarazo feliz

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A casi cuatro meses de la muerte de su padre José José, Marysol Sosa aseguró que ella y su hermano José Joel solicitaron a las autoridades de México y Estados Unidos un juicio de sucesión testamentaria para el reparto justo de la herencia del cantante.



Respecto a las declaraciones de Paulina Mondragón, amiga del Príncipe de la Canción, sobre la existencia de un testamento en el cual el intérprete dejó todo a sus tres hijos, la también cantante señaló que desconoce información al respecto.



“Personalmente no sé nada, pero de ser verdad esto llegaremos ahí en algún momento”, apuntó Marysol durante una conferencia de prensa en la que anunció sus próximas presentaciones en un restaurante capitalino, en las que rendirá homenaje al trabajo musical de su padre, a partir del 23 de enero.



Reveló que ella también sabía, por boca de su propio padre, que deseaba separarse de Sara Salazar, con quien estaba casado, sin embargo, prefirió no ahondar en ello.



Sobre su embarazo, Marysol señaló que vive un gran momento de su vida y a sus cuatro meses de gestación, ha decidido que si es niño lo llamará José, y si es niña más adelante lo definirá.



La cantante se convertirá en madre por segunda ocasión y aunque aún hay muchas cosas que aclarar sobre la muerte de su papá José José, también ha decidido disfrutar de este momento tan especial que la tiene muy sensible.