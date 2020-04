Vive matrimonio monclovense tormento inenarrable por coronavirus

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- El coronavirus puede ser derrotado y el matrimonio conformado por Juan Flores Martínez y Socorro Silva Zapata, lo enfrentó en una hazaña, aislados en su domicilio tras capítulos imborrables, aferrándose a la vida como naufragio frente a embravecidas olas en alta mar y sin asistencia médica, luego que autoridades de Salud no siguieron el caso en marzo, después que el examen resultó positivo en ambos.



Hurgando en la mente episodios de los negros días de la segunda quincena de marzo, cuando los demonios del coronavirus tejieron su nido en la Clínica 7 del IMSS, dice en entrevista telefónica que su esposa, enfermera jubilada del IMSS, acudió a la Clínica 7 para visitar a una amistad internada en ese hospital por padecimiento distinto, pero que presumiblemente ahí se produjo el contagio.



En la proeza de valentía, fe en Dios y amor a la vida, el matrimonio Flores Silva, enclaustrado en su domicilio se dio sus habilidades y destreza por su propia cuenta para ir derrotando en todo este tiempo al coronavirus, no sin antes sufrir los tormentos inenarrables de los síntomas que castigaban sin tregua sus organismos ante la aflicción indescriptible de hijos y familiares.



Fue más fuerte la fe; vencen al coronavirus



El ex sindicalista de la Sección 147 de Mineros con 60 años de edad, repite constantemente su agradecimiento a Dios Todopoderoso por devolverles gradualmente la salud, aislados en habitaciones separadas en su domicilio de la colonia Anáhuac, y se pronuncia por un chequeo médico especializado y nuevos exámenes para conocer el avance de la notoria sanación.



Empezaron los síntomas, relata, “sufrimos de pronto convulsiones, fuimos a examen médico, nos tomaron placas y el resultado fue positivo en ambos, y en todo esto una amistad de Saltillo influyó para acelerar el procedimiento de la prueba médica”.



Entonces, añade, en la Secretaría de Salud nos dijeron que nos aisláramos en nuestro domicilio, y eso fue todo porque la dependencia ya no dio seguimiento al no enviar posteriormente ningún médico a revisarnos”.



Durante el trayecto de la enfermedad, por el sendero que divide la vida de la muerte, el ex funcionario sindical señala que en una escala del 1 al 10 se colocó en el número 9, a corta distancia del desenlace, pero reitera su alabanza a Dios por esta nueva oportunidad de vivir.



Narra que por la experiencia y conocimientos de su esposa en enfermería al servicio del IMSS, donde ya está jubilada, se aplicaron suero, bedoyecta, dipirona, entre otros medicamentos, y duchas constantes con agua tibia para intentar reducir la temperatura que alcanzaba los 39.5 grados que además de calcinar el cuerpo, quemaba también sentimientos.



“La única ayuda que hemos recibido es de Dios, estamos agarrados de la mano de Dios, la vida ahora la veo totalmente diferente, todo es distinto”, dice Flores Martínez entre rachitas de tos seca, típica de esa enfermedad.



“Prácticamente ya nomás tenemos esta tos que no deja en paz, pero gracias a Dios consideramos que vamos de gane porque nos sentimos muchísimo mejor, durante los días críticos no podía comer absolutamente nada, no podíamos pasar nada”. Era como una aduana herméticamente cerrada en la garganta que no permitía pasar nada.



El ex portavoz del Comité Ejecutivo Local de la Sección 147 del Sindicato Democrático en tiempos del liderazgo de Ricardo Rodríguez Rocha en la secretaría general de ese organismo, señala que los alimentos son insípidos para el paciente, no hay sabor.



Ubicado en la cuarta semana de convalecencia, el ex trabajador de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, dice que en medio del infortunio donde la vida le cambió absolutamente, se presentó otro vendaval; falleció uno de sus hermanos que padecía de Síndrome de Down.



“Se sintió mal de salud, lo llevaron a consultar al IMSS, luego murió, la verdad no sabemos la causa real del fallecimiento, por las precarias condiciones de salud no pudimos acompañarlo a su última morada”, lamenta con un timbre de voz no muy fuerte, pero firme y entendible.



La dieta sin ninguna recomendación porque ningún médico nos ha revisado, añade Juan Guadalupe Flores, “consiste en mucha manzana y jugo de naranja, caldos de res, pollo y pescado, nos la trae nuestro hijo Ángel que por obvias razones de seguridad nos coloca la comida afuera en el portón, entonces hay que ir por ella”.



El menú consiste también en zanahoria hervida luego convertida en papilla con jugo de limón y miel de abeja. Ahora hasta le llevan enchiladas suizas, y subraya que tiene fe absoluta en Dios Todopoderoso para abandonar pronto la habitación donde empezó a contabilizarse la cuarta semana de encierro.



Juan Flores tiene otro hijo de nombre Christo, quien actualmente está dedicado en labor prácticamente social a sanitizar sitios públicos incluyendo patrullas de la Policía Preventiva Municipal, sitio frecuente de personas detenidas por alguna razón.



Su hijo Ángel se disponía a ingresar a Estados Unidos, pero por el cierre de la frontera por parte de autoridades de ese país tuvo que retornar a Monclova y a su regreso descubrió la difícil situación. A partir de ese momento se convirtió en el ángel de la guarda de sus padres en vela día y noche.



Ángel posteó en redes; “ya mis viejos recuperándose después de un buen susto, gracias a Dios tengo unos padres fuertes que aún les quedan muchos años con nosotros, una gran lección de vida nos puso de rodillas con esta enfermedad”.



“Pero salimos avante, les pido una oración por mis viejos a todos mis amigos y conocidos para que ya terminen de salir de esta, así como también les deseo lo mejor a todos aquellos que estén pasando por estas dificultades actualmente, fuerza y bendiciones”, añade Ángel Flores Silva.



“Gracias a todos los que han estado pendientes por mis padres, que la vida se los pague con dicha y salud”, concluye el mensaje optimista en redes sociales de un muchacho que se siente feliz por el avance de sus padres en la recuperación de la salud, y al igual que sus progenitores tampoco se dio por vencido ni aún en los momentos más difíciles.







Juan Flores dice que la amistad que estuvo internada en el Hospital General de Zona 7 del Seguro Social a la cual su señora esposa visitó, no sufrió contagio de la pandemia, estaba encamada esa persona por una enfermedad nada que ver con el coronavirus, abandonó el hospital sin problema alguno.



A cuatro semanas de distancia desde que empezó la batalla contra la enfermedad, hoy la oscuridad cada vez se aleja más, y ya hay luz, la sanación total se aproxima a buena velocidad, es el resultado de la lucha épica en el seno del hogar.