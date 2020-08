Vive Melissa Galindo sin límites

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En su experiencia con relaciones tóxicas, Melissa Galindo ya ha aprendido cómo debe ser su pareja. La cantante no quiere en su vida a alguien que no la acepte como es o que le prohiba usar ropa chiquita porque no le gusta que la limiten.



Ahí donde la ven guapa y con cuerpazo, la culichi ha sufrido de inseguridad y baja autoestima por lo que se ha sometido a terapia.



En su caso, comentó, ha tenido relaciones con personas que quieren cambiar su forma de ser y vestir.



“Sí, he ido a terapia, con un coach de vida, he trabajado conmigo todos los días para respetarme y quererme tal como soy”, señaló Melissa, quien actualmente promociona su sencillo Vete con Ellas en colaboración con Valdo Vinoz, tema inspirado en una situación personal.



Aunque ha tenido noviazgos desafortunados, aseguró que de esos ha aprendido mucho.



“No estoy dispuesta a aceptar ni las mentiritas chiquitas, tampoco que me falten al respeto o que no me acepten tal cual soy. En este medio de repente tenemos que cantar con ropa pequeñita y hay parejas a las que no les gusta que te vistas así.



“Es muy curioso, yo soy de Culiacán y allá por el calor siempre usamos vestiditos y shorcitos chiquititos. Cuando yo llegué a Ciudad de México todo mundo me veía como bicho raro porque andaba, según ellos, desnuda”.



Melissa está en contra de coartar la libertad de la mujer, porque cada quien es libre de vestir como le plazca.



“El cuerpo humano no es vulgar, vulgar tienes la mente. A mí Dios me hizo así. Si no te gusta, pues tápate los ojos. Yo soy de las que piensa que uno debe amarse a sí mismo. Me han tocado novios que me dicen: cámbiate la falda y yo les digo: ‘tú cámbiate de novia’”.



Algunas de las parejas que se le conocen a la culichi son la conductora Yolanda Andrade y el participante del reality show Aca Shore, Luis “Potro” Caballero.







Actualmente está soltera, de hecho hace apenas un mes, dijo, terminó una relación.



Comentó que su reciente sencillo Vete con Ellas lo escribió hace un año y hace alusión a una situación personal.



“No siempre pasa que escribo lo que vivo, pero esta vez sí es algo que yo viví y me gusta poderle compartir a la gente y que aprenda de mis canciones.



“Lo principal que quiero compartirles en Vete con Ellas es el amor propio, que aprendamos a poner límites ya sea en el trabajo, relación de pareja o de amistad, que pongamos un hasta aquí y decir ‘no soy feliz, no tengo paz’”.



Aunque es muy cercana a Kalimba, Melissa descartó una relación de pareja.