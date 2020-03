Vive mujer saltillense odisea por aislamiento ante el Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Sin fiebre, sin dificultad para respirar, pero con dolor de cabeza incapacitante, tos y estornudos, y el antecedente de haber visitado a una familiar que acababa de llegar del extranjero, bastaron para que una mujer de 47 años fuera colocada como caso sospechoso de Covid-19.



La mujer recibió la instrucción de aislamiento domiciliario hasta ser visitada por una unidad médica especializada que le tomaría una muestra de laboratorio, sin embargo eso no ocurrió: tras 12 horas de aislamiento y un total de 33 minutos en llamadas por celular, le fue descartada la posibilidad de contagio.



Alrededor de las 21:30 horas fue cuando la mujer que radica en Saltillo se comunicó al 911 el pasado jueves para solicitar instrucciones médicas ante los síntomas que apuntaban a un posible caso de coronavirus, luego de permanecer en contacto un fin de semana con una viajera que había llegado del extranjero.



Esta persona narró de qué manera el Sistema de Emergencias aumentó la incertidumbre de padecer el virus y cómo a través de una llamada fue descartado sin que ninguna otra prueba científica lo confirmara.



La paciente permaneció poco más de 12 horas aislada en su casa, como indicaron operadores del 911, quienes aseguraron una visita del personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para orientarla sobre lo que padecía, aunque no sucedió así.



Aún con síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta, y sin que recibiera respuesta alguna del CRUM, llamó de nuevo al 911, pues, aunque también envió los datos que solicitaron y su ubicación por mensaje de texto y WhatsApp a la aplicación de Carbyne, tampoco recibió respuesta alguna sobre el tiempo que pasaría para la toma de la muestra.



Finalmente, en una tercera llamada un médico de la Secretaría de Salud descartó, basado en que en los países de procedencia de la viajera no contaban con alerta sanitaria por coronavirus y recomendó seguir el aislamiento.



Aseguró el médico que aún hacía falta normar los criterios para la clasificación de los casos sospechosos reportados a través del sistema.



El caso quedó registrado bajo el folio 12517033.