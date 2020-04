Vive Nuria Amat ‘estado de guerra’

Escuchar Nota

En su última novela,de una forma que parece hallar eco en la crisis sanitaria actual.La mitad de la población está enferma, y la otra mitad no”, recuerda en entrevista telefónica desde su natal Barcelona.No había forma de imaginar en ese entonces que, apenas cuatro años después, otra clase de virus tomaría realmente al mundo como rehén en detrimento del statu quo, infectando a millones de personas yapunta la narradora catalana de 70 años desde una de las naciones más afectadas por la pandemia, donde la semana pasada la cifra de fallecidos superó los 15 mil muertos, mientras que la de contagios 152 mil, según cifras del Ministerio de Salud español.“A diario nos enteramos de que ha muerto un amigo, una amiga, o de otros que también tienen el virus y están en el hospitallamenta Amat.El grueso de los españoles vive confinado por las endurecidas limitaciones. Toda actividad laboral no esencialde cárcel para todo aquel que salga a las calles más de lo necesario; el súper, la farmacia, el médico, el banco.Incluso la forma de despedirse de los difuntos ha sido trastocada, pues se vedaron los velatorios y cultos religiosos fúnebres, y“Es como si estuviera en este momento en una celda de castigo”, dice la también autora de Amor y Guerra y Reina de América sobre el estado de alarma decretado por el Estado español.Aún cuando admite que su quehacer como escritora la mantiene varias horas retraída en casa,La incapacidad para concentrarse y un malestar continuo se hacen manifiestos ahora que está terminando la primera versión de un libro nuevo en el que ha trabajado dos años.“Realmente me cuesta muchísimo sentarme delante del ordenador”, comparte.Hablar por teléfono, enviar videos frívolos para reír con los amigos, sentarse a ver las temporadas íntegras de Friends y bailar por la tarde. Así es como la narradora ha continuado su vida durante la pandemia.“Hoy he estado bailando la escena deEsa es mi gimnasia”, define.Amat no pierde oportunidad de encomiar lo positivo, la humanidad que ha emergido y se niega a ceder ante la desazón. Particularmente el gesto de cada tarde cuando ciudadanos se asoman desde sus terrazas a aplaudir al personal que sanitiza la urbe.es algo muy positivo”, expresa.Lo que esta contingencia ha costado a su patria le deja una cosa muy clara:tal vez China sí, pero España no, y México no lo sé”.Pero sí sabe que ningún país va a detener el avance de la infección y la cuota de muertos con estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, dice en referencia a los “detentes” del presidente Andrés Manuel López Obrador.“Esto no se cura con la religión, se cura con la medicina, con investigación y con política consciente, política científica.“Las políticas tienen que seguir lo que dicen los que saben, en este caso los científicos”, subraya.Y en lo que tales políticas se materializan y comienzan a surtir efecto, Amat sólo tiene un consejo para los mexicanos: “Que se encierren, por favor”.