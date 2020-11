Vive Sara Corrales su sueño de la mano de Televisa

Escuchar Nota

CDMX-. Para la actriz Sara Corrales, regresar a las telenovelas en la televisión mexicana es un sueño que retomará con su participación en Quererlo Todo, la nueva producción de Televisa que arrancó este lunes a las 15:30 horas, por Las Estrellas.







“Las telenovelas son producciones con las que crecí de pequeña, y saber que estoy en este proyecto, donde hay esas locaciones de haciendas mexicanas tan espectaculares, con actores de reconocimiento mundial que admiro, me hace sentir muy orgullosa y bendecida”, dijo Corrales en entrevista telefónica.



La colombiana de 34 años, quien adelantó que el melodrama es una historia de amor en la que en el primer capítulo hay una muerte y queda en juego una herencia muy grande, aseguró que se mantiene positiva ante la Covid-19 y está lista para seguir adelante con este proyecto, adaptándose a la nueva normalidad.



“Yo, en la pandemia, fui la más tranquila del mundo, estuve súper relajada y positiva, siempre pensando que vamos a salir bien de ésta, porque, a veces, de las peores crisis salen las mejores oportunidades y ahora estoy muy enfocada en mi crecimiento espiritual y profesional.



“Con la telenovela, las grabaciones han sido diferentes, pero no difíciles. Nos toca ensayar con tapabocas, con careta, nos toman la temperatura constantemente, gel antibacterial todo el tiempo, y han eliminado, por ejemplo, algunas escenas de besos para protegernos.



Es la nueva forma, nos toca adaptarnos y a lo que sigue”, explicó.



En la producción de Nacho Sada, en la que también participan actores como Danilo Carrera y Michelle Renaud, entre otros, la artista oriunda de la ciudad de Medellín da vida a Sabina, una cazafortunas que le hará la vida de cuadritos a los protagonistas.



“Tiene un pasado muy difícil, vivió una pobreza muy fuerte en su infancia, cosa que la hizo jurar a ella misma y a su hija que no vivirían lo mismo, y bajo esa consigna estará dispuesta a hacer muchas cosas, hasta sacrificarse a ella misma y al amor de su vida con tal de tener dinero asegurado, contó, Corrales, quien se hizo famosa en su país con proyectos como Todos Quieren con Marilyn.