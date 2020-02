Vive un feliz Día del Amor con estos especiales de televisión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¡El amor está en el aire! y si tú y tu pareja son fans del cine y las series este fin de semana habrá especiales y maratones perfectos para disfrutar del 14 de febrero.



Desde capítulos llenos de romanticismo hasta otros donde las protagonistas son las relaciones tóxicas… ¡amigo, date cuenta! Checa las recomendaciones.





Amor que traspasa el tiempo



Este lunes llega la quinta temporada de la serie The Outlander a través de la señal de Fox Premium Series. La historia épica –basada en el bestseller homónimo de Diana Gabaldon– presenta a dos amantes de diferentes tiempos: Claire Randall, una enfermera militar que está casada con Frank Randall un intelectual y exespía del Servicio de Inteligencia Británico en el año 1945, pero que de manera misteriosa viaja a 1743 donde la obligan a casarse con el guerrero escocés Jamie Fraser de quien se enamora.







Pero antes del estreno, el maratón de las cuatro temporadas previas que comenzó desde el mes pasado sigue transmitiéndose a partir de las 16:00 horas y terminará este 14 de febrero.





San Valentín muy Criminal





A través del canal AXN este viernes 14 de febrero, a partir de las 18:15 horas se transmitirán tres episodios de la serie Criminal Minds para vivir el amor de una manera muy peculiar. El primero será Mr. & Mrs. Anderson, donde veremos a los personajes de García y Morgan organizando detalles para la celebración del amor.



El segundo episodio es Till Death do Us Part en el que veremos la historia de las futuras novias que son asesinadas en la víspera de su boda. Para terminar se transmitirá el episodio llamado Dance of Love.





Amores tóxicos



A través de Lifetime se transmitirán cuatro películas para esos amigos que no se han dado cuenta que esa relación en la que están es demasiado tóxica.



El especial llega el sábado 15 de febrero a partir de las 6:45 horas con la transmisión de las cintas Te Vigilaré, Celos Asesinos, Alex Cooper: Atrapada en el Closet y Perfecta Obsesión en la que talento como Shannen Doherty y Mira Sorvino estarán presentes. El ciclo incluye historias de acoso, parejas posesivas, entre otros.