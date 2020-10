Vive viacrucis para ser atendida en el IMSS

Escuchar Nota

Desde el mes de febrero de este año la señora Margarita Orozco García ha sufrido un viacrusis para poder recuperar su salud después de una operación que se le realizó en el Hospital General de zona Número 35 delLa mujer sufrió una caída en el mes de enero del 2020 que le provocó una fractura en la cadera, del lado derecho, esto de acuerdo con el testimonio de los hijos de la afectada.A raíz de ello en febrero fue sometida a una intervención quirúrgicaPor medio de un escrito, el cual fue enviado a este medio, los familiares de la afectada señalan que el médico que le realizó la intervención a la mujer, les dio a conocer que la operación había sido un éxito y que ella volvería a caminar, por lo cual dos días después fue dada de alta sin haberle practicado una radiografía de pelvis.“Cuando fue dada de alta, el personal del Instituto no entregó ninguna radiografía de la paciente solo un disco que contenía los exámenes de rayos X que se le habían practicado antes de ser ingresada al Hospital 35. Al ser dada de alta, el personal delPara poder acudir a la consulta del 2 de abril, la paciente tuvo que ser llevada desde su casa hasta el nosocomio en una ambulancia, sin embargo al llegar el doctor que la operó en un inicio dio por terminada la consulta, ya que los familiares no llevaban una radiografía, la cual no le fue realizado en ningún otro momento."El médico dio por terminada la consulta, negándose a revisar a la paciente a pesar de que la familiar que la acompañaba le expuso que laúnicamente ordenó que en la próxima consulta la paciente no fuera trasladada en ambulancia, afirmó que debía sentarse y que ya podía iniciar una terapia y no respondió ninguna otra preguntaDespués de esa cita en el mes de abril, se le agendó otra para el mes de mayo, la cual fue suspendida por la situación del Covid-19.Fue hasta el mes de julio que los familiares lograron hablar con el director del, ya que tiene una edad de 76 años, padece de diabetes e hipertensión y además los dolores provocados por la intervención médica eran cada vez mayores.Debido a, en el mes de septiembre buscaron atención con un médico privado quien ordenó una placa de pelvis.De acuerdo con lo que se describe en el escrito el médico privado consulado explicó “que el tornillo estaba desplazado de la cabeza femoral e incluso dijo que no observaba indicios de que el tornillo hubiera sido colocado de forma correcta porque la cabeza femoral no presentaba huellas de haber sido perforado. Además López explicó que el tornillo esta lesionando losTambién se le explicó a la familia que durante la cirugía se debieron tomar varias radiografías y al concluir la operación también, los cuales no fueron presentados a los familiares yAnte esto los familiares de la paciente buscan que elpor medio de una tarjeta informativa dio a conocer que en ningún momento se ha negado la atención médica a la paciente y que recientemente se le realizaron los estudios preoperatorios para ser intervenida el próximo martes 13 de octubre.A su vez se informó que se instruyó unay Atención a la Salud.