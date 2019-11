Viven 12 millones de mexicanos en pobreza energética

“¿Por qué no se hace? Por falta voluntad política, por intereses gremiales y hasta por cuestiones ideológicas”, agregó durante el evento patrocinado por la agencia alemana Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Transparencia Mexicana.

“La oportunidad está ahí, sólo hay que provocar el cambio de cultura para poder hacer el cambio. La Ciudad de México debería estar llena de paneles solares, para los cuales además hay financiamiento”, mencionó.

En México hay, mientras el gobierno paga anualmenteal no potenciar el uso de las energías renovables, informó Daniel Chacón, oficial de Energía Renovable de la consultora ICM.El experto señaló que con el uso deen los techos de las casas, se hubiera acabado el tema de los subsidios y, al mismo tiempo, el de la emisión de gases de efecto invernadero.Actualmente, el país emitey de acuerdo a los compromisos contraídos en el Pacto de París, para 2020 debería reducir las emisiones a 130 millones de toneladas, meta que no podrá cumplir.Por su parte, José Humberto Alarcón, director de, apuntó que “si se respetara el Estado de Derecho, no se cambiaran las reglas del juego a cada instante y se eliminaran trabas, sería fácil realizar el tránsito a las energías renovables, sobre todo considerando que los costos de la tecnología han bajado mucho”.Acto seguido informó que en los últimos años, aún con las condiciones desfavorables que hay en el mercado, la inversión de las industrias generadoras de energía no renovable ha alcanzado los 50 mil millones de pesos anuales.Hay que propiciar, un sistema en el cual cada ciudadano puede generar y distribuir su propia electricidad, comentó en su intervención la arqueóloga Evelina Marín.La democratización energética, explicó, es lay la distribuya de la misma manera, aunque también debe advertirse que eso trae obligaciones como el mantenimiento de los procesos.En pocas palabras, reiteró “”.