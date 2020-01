Viven 14 horas de terror, comando armado quema 22 casas

Escuchar Nota

Chihuahua.- Habitantes de la comunidad de Las Pomas denunciaron que tras el ataque armado de un comando armado a bordo de 50 vehículos y que dejó a su paso 22 casas y 7 vehículos incinerados, y extraoficialmente cinco ‘levantados’, vivieron alrededor de 14 horas de terror, que fue el tiempo que tardaron en llegar elementos de distintas corporaciones al lugar.



Testigos dijeron que por horas el pueblo fue tomado por cerca de 150 hombres armados que se trasladaban en al menos 50 vehículos, y que convirtieron el pueblo en una zona de guerra, y “en un infierno” para los residentes.



En contraste con la versión los pobladores, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un boletín que se desplegó un operativo “de forma inmediata” en la región tras el ataque. El poblado está ubicado en el seccional del Largo Maderal, municipio de Madera, en el noroeste del estado.



Según información de la Fiscalía, detrás de este ataque al poblado, se encuentra gente de La Línea, organización que ha sido señalada como la responsable del asesinato de dos agentes federales el lunes pasado.



Existen además versiones de que hubo el levantamiento de por lo menos cinco personas; sin embargo, dicha información no fue confirmada por las autoridades.



El ataque fue realizado la noche del jueves, y según los habitantes quienes dieron las primeras versiones, fue un contingente integrado por lo menos por 50 vehículos en los que se desplazaban 150 pistoleros.



El fiscal general César Peniche expresó que no se tenía ninguna confirmación de las privaciones de la libertad de personas, además de que no se fueron reportadas víctimas fatales.



La primera atención dada por las autoridades fue realizada por el 35 Batallón de Infantería, mientras que la Guardia Nacional, junto con agentes de corporaciones locales, llegó a la región para buscar a los responsables a través de un operativo tierra–aire, sin que hasta ayer por la tarde se tuviera reporte de que hayan sido localizados. En el operativo participaron alrededor de 100 efectivos.



El poblado de Las Pomas está en las partes más alejadas de la cabecera municipal de Madera; éste municipio ha sido escenario de varios hechos violentos como el ocurrido en Las Varas en el 2017, además de que sus habitantes reportan contingentes de hombres armados que se movilizan en la región. El Gobierno del Estado mantiene en la región el Mando Único desde hace casi tres años.