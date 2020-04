Viven adultos mayores de Saltillo viacrucis en plena cuarentena por su pensión

Escuchar Nota

“No, es que está a mi nombre, no puede venir nadie más, debieran dar turnos para que al menos estuvieranos retirados porque aquí te separas y se meten a la fila”, comentó la sexagenaria Tomasa Camacho, quien esperaba al borde de un escalón bajo los rayos del sol, pasar por su cheque.

En medio de una pandemia donde son un sector de la población vulnerable, adultos mayores salieron a los bancos para cobrar su pensión y apoyos sociales sin protocolos de salubridad, formados en, sin embargo, durante la espera, no había personal que indicara protocolos de salubridad para quienes permanecían afuera.Mientras que al interior solo unos cuántos eran atendidos, convirtiendo la espera que siempre es lenta en un viacrucis aún más largo y temerosos ante la pandemia y su propagación en el estado.Al igual que, otros adultos mayores no permiten que sus propios familiares acudan por sus pagos o no tienen alguien que lo haga por ellos, situaciones que los obligaron a salir de sus casas en medio de una contingencia sanitaria que empeora y donde ellos, son los más propensos a enfermarse.