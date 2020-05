Viven entre la cuarentena y el hambre; para los pobres no hay resguardo

Escuchar Nota

“Vivo de lo poco que me ayuda la gente, tengo tres años que no puedo trabajar, porque no sana (el pie) por la falta de circulación, a veces junto 40 pesos, con eso compro algo para comer”, expresó.

“Tengo varias semanas sin trabajo, me las he visto bien duras, le marco (patrón) que si no nos va a dar nada y no nos contesta, mi hija trabaja de segunda y yo de primera, nada nos han depositado, es bien difícil esto”, comentó.

“Con virus y todo tengo que ir, pasar por en medio, no tenemos de otra, hay que trabajar, sí es serio esto, pero no hay más que cuidarse”, comentó.

“Hasta donde aguantemos, no hay más, lo bueno es que no tenemos niños chiquitos”, expresó con resignación mientras asomaba sólo parcialmente desde la puerta de su casa, señalando que desde que inició la cuarentena no salen ni visitan a sus conocidos.

, algunos aún con miedo salen a la incertidumbre de no cruzar con el enemigo invisible. Mientras que, por haber pasado por los estragos paralelos de la contingencia al ser despedidos,En un día de suerte,ante la gravedad de la pandemia. Papas, tortillas, chile, cualquier ingrediente que consigue es bueno para cocinar sobre su improvisado asador compuesto de un bote de metal y ramas secas encontradas a su paso, mientras se dirige a su hogar.Él no tiene gel antibacterial ni implementos que alcancen para hacer frente al virus,, y jabón.Para él, su supervivencia va más allá, puesA sus 65 años, por lo que ahora apoyado en sus muletas y su triciclo, se desplaza hasta el área urbana para conseguir dinero entre la gente que le ofrece alguna moneda en las afueras de las tiendas de conveniencia, pero hoy con un obstáculo más: el enemigo invisible que tiene que sortear para evitar el contagio.Dijo que a raíz del confinamiento, tiene que aguardar un poco más en las tiendas que acude para conseguir algo de recursos, y de lo otro: no tiene opción,, como muchos más, que ante la latente amenaza y la falta de un sueldo fijo o ahorros, tienen que ir a buscar el sustento diario.Sin embargo su espíritu no se vence, al contrario,, y mientras termina de narrar su historia pide a Dios que bendiga a todos frente al coronavirus mientras se despide y sonríe sentado sobre el umbral de la puerta del único cuarto que integra su casa, construido con bloque y techo de lámina ubicado prácticamente, donde las calles no existen y sus vecinos son los matorrales, la fauna silvestre y alguna que otra casa ubicada cerca de su hogar.El temor aunado a la caótica situación es similar para muchos en Monclova. Laura, quien vive en la calle Elisa Prince en la colonia José de las Fuentes junto a su hijos, expresó cómoLa despensa está a medias, pero ante todo tiene que proteger a su familia, en dondemientras que otra de sus hijas y su yerno las apoyan con lo que pueden mientras termina la contingencia sanitaria para encontrar un nuevo empleo.De forma paradójica,, pues el trabajo al que se dedica exige continuar y aun con el temor generalizado que invade a quienes tienen que salir a trabajar, señala que no le queda de otra, pues su situación no le permite renunciar.Asimismo consideró que desde su percepción esto tenía que pasar, ya estaba escrito,”.Mientras platica su caso frente al intenso calor que carcome el ánimo, la fuerza; un menor se asoma y lo ayuda con los gallinas que tiene en el corral, les da de comer, limpia el lugar, “todos estamos haciendo algo, y qué mejor que en lugar de andar en la calle utilicen el tiempo así, además de que hay que cuidarse”.Kilómetros más adelante, casi en la cima de uno de los cerros ocupados por las casas, en la calle La Amistad del mencionado sector,