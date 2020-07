Viven famosos una dolorosa paternidad

Escuchar Nota

Fue en marzo pasado cuando el abogado de De León, Víctor Carrillo, quien detalló a TVyNovelas que gracias a la corrupción del tribunal donde se llevó el juicio, Cecilia Suárez ni siquiera pisó el juzgado y no presentó al niño. “Hasta el momento continúa en una postura cerrada de no permitirle a Osvaldo de León ver al niño”.

La batalla dele ha llevado más de tres años entre juzgados, peleas mediáticas y dimes y diretes en medios de comunicación, una lucha que esta semana se volvió a intensificar luego de que se diera a conocer que su expareja Marjorie de Sousa desea quitarle la patria potestad.Julián detalló que él seguirá la lucha “porque esto es un actor reprochable y lleno de injusticia”. Así como el actor argentino, hay otros famosos que llevan años luchando en juzgados y frente a las cámaras para poder ver a sus hijos, sin hasta el momento poder lograrlo., el pequeño que ambos procrearon sin obtener una respuesta favorable.Pese a ello, el abogado detalló que el actor aún conserva la patria potestad del pequeño y “además se estableció un derecho que se había negado, que es el régimen de convivencias con su hijo”.Sin embargo, hasta el momento al parecer Osvaldo no ha podido ver al pequeño porque la actriz “promovió otro amparo, el cual le negaron, pero sigue insistiendo, se opone a que lo vea, y no piensa en que el niño necesita la figura paterna, y más a esta edad que tiene”.Luego de su ruptura sentimental conen julio de 2018, tras cinco años de relación y un hijo procreado juntos de nombre Eros, una batalla entre ambos inició, todo porque “La Chica Dorada” al parecer no le permite a Bazúa ver al niño.Gerardo, a quien Rubio conoció en 2013 mientras ella era coach de La Voz en la que él concursaba, compartió en 2018 una publicación en la que acusa a Paulina de impedirle ver a su hijo. Esto llevó a Bazúa a interponer una demanda contra la cantante.La representante legal de Bazúa dijo que en el momento de la ruptura, la expareja no pactó un régimen de visitas e insiste en que el cantante lleva un año y medio sin poder reunirse con su hijo, por lo que su intención es conseguir que un juez garantice su derecho a ver al menor.El actor y su expareja, la actriz Martha Julia, terminaron en 2015, luego de que hubiese una aparente infidelidad por parte de él. Tras esto, ella inició los trámites para la manutención de la niña de ambos, Isabella, y con ella una batalla legal que duró más de cuatro años, en los queTras la separación, el actor reveló al programa Hoy queDetalló en ese momento que la actriz le pidió no buscarlas y dejarlas en paz, por ello, él recurrió a instancias jurídicas para poder lograr un diálogo con la mamá de su niña.Tras años de disputas, juzgados y hasta acusaciones de drogadicción, fue en octubre de 2019 cuando ambos actores llegaron a un acuerdo para que finalmente pueda ver conforme a la ley a su hija, y que también tenga una pensión justa de acuerdo con los ingresos del también actor.