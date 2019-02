Viven huachicoleros ‘efecto cucaracha’

Lejos de generar un impacto positivo en el Triángulo Rojo del huachicol –zona de seis municipios de Puebla, donde pasa el 40% del combustible que recibe la Ciudad de México y que se distribuye a todo el país– la política del Gobierno federal contra la ordeña de ductos de combustibles impulsó la diversificación de las actividades criminales.Después de dos meses y medio, en los municipios de Acatzingo, Acajete, Quecholac, Los Reyes de Juárez, Huixcolotla, Palmar de Bravo y Tecamachalco, mantienen operaciones bandas huachicoleras.Arturo de Rosas, diputado local de Morena por el distrito de Tecamachalco, que incluye a por lo menos cinco demarcaciones municipales del Triángulo Rojo, admite que a la par de la reducción de tomas clandestinas, la medida gubernamental trajo como consecuencia otro efecto nocivo en la región.La sustracción de combustible cayó 80%, ejemplifica, a partir de la implementación de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se dispararon actividades delincuenciales como el robo a transporte en carretera, a trenes y secuestro.Incluso, dice, ahora no roban gasolina sino gas LP, que es el nuevo gran negocio de los huachicoleros.“Desgraciadamente las mafias emigran a otros delitos, se les acabó el huachicol, pero se fueron al robo de transporte, de trenes, de transporte de carga, está imparable ese delito”, expresa.“Es una especie de efecto cucaracha, porque se fueron a otros delitos”, asegura el legislador.Propietarios de establecimientos afirman que en giros como bares, restaurantes, supermercados e incluso tiendas de conveniencia hay quienes padecen cobros por “derecho de piso”.Además, aseguran, tiendas de abarrotes comienzan a enfrentar dificultades de abasto porque proveedores se resisten a viajar a esos puntos por miedo a que les roben las unidades.“A algunos nos han venido a cobrar derecho de piso, o han querido robar los camiones de los proveedores; además ya no es seguro andar en la calle en la noche porque cada vez se saben de más balaceras, de secuestros, está muy feo”, confiesa Ernesto, dueño de una ferretera.Habitantes afirman que hay grupos que buscan controlar la zona en materia de robo a transporte y secuestro, lo que desató enfrentamientos entre criminales, adicional a los choques que se registran entre maleantes y elementos policiacos.Los pobladores aseguran que ante la falta de producto que circule por los ductos de Pemex, los huachicoleros optaron por establecer falsos retenes en vialidades como la autopista Puebla-Orizaba así como en la carretera estatal Quecholac-Palmar de Bravo.“Están regresando a lo de antes, porque antes de los huachicoleros las familias Aquino y Fuentes se peleaban por controlar la zona, no todos, pero sí muchos dedicados a secuestro y robo de camiones. Pues están regresando a eso”, manifiesta.En lo que va de 2019, suman más de 25 los asesinatos por enfrentamientos, ejecuciones o ajustes de cuentas, todos relacionados con delincuencia organizada, que antes operaba en el robo de gasolina.La Central de Abasto El tianguis de Huixcolotla, identificado durante entre 2016 y 2018 como centro de abasto de huachicol, ahora se le reconoce como sitio de operaciones de bandas para ubicar blancos de secuestro y robo de transporte.Comerciantes del complejo aseguran que debido a la disminución de robo de gasolina, a partir de diciembre comenzaron a enfrentar más problemas de inseguridad.Sin revelar sus nombres, por miedo a represalias, locatarios dicen que en los años del apogeo huachicolero conocían a quiénes vendían el producto en el estacionamiento del tianguis.Incluso, comentan, algunos se colocaban al pie de la carretera Federal Puebla-Tehuacán para atender no sólo a los consumidores del lugar sino también a usuarios de la vialidad.“La verdad, no es que estuviéramos de acuerdo con el huachicol, pero no nos hacían nada, no había violencia contra nosotros y no se metían con nosotros; los dejábamos vender y nos dejaban a nosotros”, menciona un de los vendedores de la central.“Pero ahora como ya no venden el huachicol, porque ahora se dedican al robo de camiones, entonces ya nada más andan viendo a quién le quitan una camioneta con producto o un camión, porque para ellos es más negocio un camión grande”, agrega.