Viven migrantes en alrededores de “Frontera Digna”

El tema de la migración siempre ha sido recurrente, más cuando se trata de una frontera segura como Piedras Negras; en este sentido hay que informar que actualmente la cuestión que envuelve al albergue “Frontera Digna” está pasando por circunstancias no ideales.Por un lado, están las quejas en contra de voluntarios migrantes que trabajan dentro del albergue y que al parecer niegan la entrada a nuevas personas extranjeras que buscan por primera vez su estancia en esta casa.Desde otra arista y aunado a lo anterior; se han observado más migrantes viviendo en los alrededores de “Frontera Digna”, quienes después de cumplir sus 3 días de asistencia en el albergue no tienen a dónde ir.Los mismos migrantes-principalmente de Honduras mencionan que prefieren mantenerse en la periferia del albergue, ya que es una zona segura para resguardarse del ambiente hostil que en ocasiones generan autoridades del Instituto Nacional de Migración.“Honduras ya no sirve para vivir”, relata una madre mientras contempla a su bebé de 9 meses que porta solamente unos pañales, quienes están acompañadas por una familia de dos madres y 5 niños, todos con visa humanitaria.Lo más agravante de todo es la perseverancia que conservan por cruzar el río; ellos exponen que prefieren emprender tal peligro, al final de cuentas su vida está en constante riesgo.