Viven saltillenses incertidumbre escolar sin internet

Saltillo, Coah.- Kelsy tiene 11 años y está en quinto de primaria. Vive en un tejabán con sus papás y dos hermanos más. Desde marzo dejó de recibir educación, porque carece de computadora e internet. Llora al saber que no tienen dinero para pagar un ciber y por ello reprobar el año.



Esta semana las autoridades educativas decidieron que este mes concluye el ciclo escolar y anuncian la presentación de evaluaciones vía internet. Mientras, en colonias marginadas de Saltillo hay cientos de niños que dejaron estudiar el 20 de marzo que inició la contingencia.



La niña se sienta en blocks y bajo la sombra de la ropa tendida, con un cuaderno en mano, repasando las tareas que les dejaron en la primaria Ramón Méndez, de la colonia Zaragoza, cuando se decretó la contingencia sanitaria por el Covid-19, y dejaron de ir a la escuela.



Desde entonces, las clases fueron virtuales, había que bajar las tareas de una página de internet, sacar copias, contestarlas, sacarles fotos y luego enviarlas por mail a las maestras para que las revisaran. Pero ni Kelsy, ni sus hermanos, ni ningún niño de su colonia, pudieron hacerlo.



“Mi marido no tiene trabajo, no tenemos dinero para pagar un ciber, tampoco para sacar copias. Sabemos que a los demás niños les dan las clases por internet, pero nosotros no tenemos ni para comer, menos para una computadora o internet”, platica Margarita Rodríguez, tía de Kelsy.



Ambas viven en tejabanes junto a la colonia Mirasierra, donde se puede ver a un grupo de niños de entre 3 y 10 años jugar entre la pobreza que les tocó vivir y la que les trajo la contingencia sanitaria, cuando la mayoría de los hombres de ese asentamiento perdieron su trabajo.



“Hay niños de la otra colonia que me dicen que por qué no hago la tarea, que soy una burra. Yo les digo que porque mi mamá no tiene dinero para sacar las copias”, son las palabras de Kelsy Rentería Rodríguez, a quien se le quiebra la voz y no puede evitar las lágrimas.



Porque dice que ella sí quiere estudiar y le gustaría pasar a sexto año, pero como son pobres, no cuentan con computadora o tablet, como otros compañeritos de su escuela, que ellos sí se la pasan toda la mañana con clases y entregan tarea por la tarde, porque tienen internet.



Su mamá es Karla Rodríguez Martínez y sus hermanos son Jonathan, que está en tercero de primaria, y Jordan en primero. Ninguno ha recibido educación, porque o pagan el ciber que les cuesta 15 pesos la hora por cada uno y sacan copias que les salen en hasta en 40 pesos, o compran una tapa de huevo que les cuesta 80 pesos y tres litros de leche en 40 pesos.











No sabían de la evaluación



En el mismo caso están más familias, como la de Margarita, quien tiene cinco hijos, dos de ellos en cuarto y primero de primaria, más otros dos en el kínder y una bebé de un año. Apenas esta semana se enteró que están aplicando pruebas por internet y que está por terminar el ciclo.



“Yo no sabía eso y pues no sabemos qué va a pasar, si van a reprobar año, porque nosotros no tenemos computadora ni internet, ni dinero para llevarlos a un ciber a que hagan ese dichoso examen”, comenta Margarita.



Del otro lado de la calle vive Sandra Vélez, tiene cuatro hijos, dos de ellos en tercero y cuarto de primaria y está en la misma situación que otras 20 familias de esa colonia, donde piden a las autoridades educativas de Coahuila les hagan saber cuál va a ser la situación para ellos y sus hijos.