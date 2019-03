Vivían tres niños entre la basura

Tres menores de edad fueron rescatados por la Pronnif y llevados a un refugio temporal luego de que se detectó que sus padres no los cuidaban bien, pues presentaban una enfermedad cutánea, posible sarna e incluso parásitos en su cuero cabelludo.El subprocurador regional de los niños, las niñas y la familia (Pronnif) Dariel Salgado Flores, indicó que atendieron este caso grave de omisión de cuidados y de inmediato se movilizaron para atender a los menores porque su higiene no era la correcta.Los menores de uno a cuatro años de edad vivían en un ambiente no óptimo porque había mucha basura alrededor de ellos y esa mala higiene hizo que se contagiaran de esa enfermedad en la piel.Los niños fueron llevados a un nosocomio por parte de la Pronnif y una vez que se les atendió y se les proveyó el medicamento necesario para su enfermedad fueron trasladados a un refugio o casa hogar de forma temporal y actualmente se sigue un juicio en el juzgado familiar para ratificar esta medida.Los padres de los niños ya habían sido advertidos sobre esta situación, pues no era la primera vez que descuidaban a sus hijos pero en esta ocasión la situación se salió de control nuevamente ya que los tres niños enfermaron y estaban completamente descuidados.Si los padres de estos niños hacen los cambios necesarios podrán recuperar a sus hijos nuevamente, pero de no ser así se buscará a una familia sustituta que pueda darles atención a estos menores de edad.