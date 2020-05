‘Viviendo maltrato’: Karla Panini graba a hijas de Karla Luna tras acusaciones de violencia

Escuchar Nota

Aquí mis hijos viviendo el maltrato que según la gente les doy pic.twitter.com/dac9j12RvC — paniylachabella (@paninychabela) May 16, 2020

“Es muy obvio que NO TIENES SALUD MENTAL. No eres apta de cuidar esos niños. Siempre quisiste todo lo que Luna tenía”.



Y no solo al suyo también a los ajenos los pellizca la bruja!!! pic.twitter.com/GMTodl8eud — anaiv (@viviancoysa) May 16, 2020

En el clip puede verse a los tres menores divertirse en esta emergencia sanitaria en lo que parece ser el jardín de su casa.Lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que Panini acompañó el video y que claramente es una respuesta a todos sus ‘haters’.Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar…Explicación no pedida, culpabilidad aceptada”.“¿Tus hijos? ¿Ya les contaste a costa de que son tus hijos?? Jajajajajaja descarada una vergüenza humana”.“A costa de la traición a su mejor amiga, a costa del maltrato de la que fue participe, a costa de no permitir acercase a sus abuelos y hermanos, a costa de cosas tan deplorables”.