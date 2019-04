Vivió todo un desafío

Pese a que su estancia en Australia no estuvo exenta de peligros, Eugenio Derbez aseguró que Dora y la Ciudad Perdida, que filmó en ese país, es un cinta que lo desafió, pero que también lo llenó de alegría.“Todos los días hubo accidentes con mucha gente, afortunadamente a mí no me pasó nada, pero sí estábamos rodeados de arañas y serpientes, y en Australia están las más peligrosas del mundo.“Fue un viaje muy duro y difícil, pero ya verán que el resultado está muy padre. La película sale a finales de agosto aquí en México”, confesó Derbez.El actor filmó de agosto a diciembre del año pasado las escenas de la película, en la que interpretará a Alejandro Gutiérrez, un explorador y amigo cercano de los padres de la protagonista.“Yo creo que ha de ser la película más padre que he hecho en mi carrera, ya verán por qué. Ese es un papel muy importante”, aseguró el comediante.Para evitar estar alejado de su familia, Eugenio se mudó a Australia con su esposa Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana, los cuatro meses que duró el rodaje del live action de Dora La Exploradora.