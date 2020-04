Vivir con la música en la enfermedad

Escuchar Nota

Mi espacio, es mi escondite”, dice sobre el lugar en el que se sienta a leer y se da un tiempo para sí mismo rodeado de libros de filosofía o literatura medieval; mismos que recorre con sus manos, sus herramientas, ya que Reyes Valdés es pianista, además de director del Coro Vox Amoris. Entre sus libros se muestra honesto y dice que le hubiera gustado ser filólogo.Sentado, sus manos descansan sobre sus rodillas y toda su conversación se teje desde ellas: cuando las levanta,, cargo que también desempeña en ocasiones especiales. Desde ahí recuerda que a Ludwig van Beethoven lo conoció no por sus estudios en piano, sino por sus sinfonías, pero también por su forma de ser, por lo que ha leído de él.dice a Zócalo cuando se le pregunta sobre cómo es su relación con el compositor alemán. “En sus ideas él promueve la fraternidad, la convivencia, la libertad y la nobleza y, sin embargo, sabemos que era un ser terrible que podía humillar a colegas y destrozar a las personas por medio de su palabra.“Esta contradicción, que es un poquito incómoda en Beethoven,, porque es un movimiento y una época idealistas, y eso siempre supone una contradicción”.ha cambiado a lo largo del tiempo para Reyes Valdés. Antes a sus 14 años, apunta, se acercó a Beethoven no por ser él, sino por tocar la Sonata No. En Fa menor, motivado por su maestro y porque eso le recordó a la Sinfonía No. 25 de Mozart, el otro mítico compositor que tanto influyó en el genio romántico.“Hay algo casi idéntico en sus primeros compases.una de mis sinfonías favoritas de Mozart. El abordaje del piano beethoveniano fue una referencia mozartiana”, y aunque el tiempo ha pasado y Reyes Valdés continúa prefiriendo a Mozart que a Beethoven, recuerda también que el compositor de la Sonata Patética le dio un brío especial a su adolescencia con esos “toques funebres” de su música y, aún así, no se acerca comúnmente, dice mientras sus manos se quedan quietas.A pesar de esa distancia emocional e intelectual que separa a Reyes Valdés de Beethoven, hay algo que, contradictoriamente, los acerca mucho y que puede observarse especialmente cuando el pianista toca su instrumento:y en los oídos para el alemán.Porque si algún agudo observador se centrara en las manos de Reyes Valdés, en el justo momento en que sus dedos presionan fuertes las teclas, podría ver que los dedos anular y meñique de su mano derecha más bien flotan, mientras el resto hace un mayor esfuerzo. Eso es porque el ejecutante sufre un raro, en el que sus dedos no responden de la manera que se desea y que es provocado por un exceso de práctica. Otro músico que lo tuvo fue Robert Schumann.Vivir con con este problema para el pianista es,algo que cambió su camino musical para siempre y con el que debió aprender a vivir.“Ambos salimos medio defectuosos”, dice refiriéndose a Beethoven y a él,, porque en algún momento ya conoces tu trabajo. En el caso de Beethoven, él ya tenía todos los sonidos guardados en su mente y ya no tenía porqué trabajar con materiales para poder componer, ya estaban todos guardados en su mente”, detalla y lleva el dedo índice derecho a su sien, “y en mi caso fue el aspecto motriz de la mano derecha, específicamente los dedos cuarto y quinto”, agrega.: al finalizar la primera presentación de su novena sinfonía, el público estalló en aplausos y vítores, pero el compositor no podría escucharlos. Así que pidió que lo hicieran “más alto, más fuerte”.En el caso de Reyes Valdés, el diagnóstico llegó hace 10 años y fue después de varios meses de prácticas, en las que su mano dejó de funcionar. Recuerda que los movimientos que hacía en el piano eran cosas que hasta un niño podía hacer, pero no él.Ante una situación así hay dos opciones, señala el director del coro Vox Amoris,. Eso a mí se me hace difícil, porque sería como decir ‘soy músico y estoy dando clases porque padecí distonía’, a mí eso me parece algo feo”.Sobre la segunda opción dice, es “seguirle como puedas”. Como lo ha hecho él a lo largo de la década que ha vivido acompañado por su “pareja de vida”, aunque eso podría resultar en que no vuelva a tocar el piano.“Yo he seguido y creo que lo míoPor eso creo que mi convivencia con la distonía ha sido muy difícil, muy dura en el principio y ahora más equilibrada. He tenido que aprender a tocar con ella y no tratar de quitarla. Porque hay una falsa idea de que si no piensas en ella es mejor, pero no, porque la cosa ahí va a estar.“¿Cuál es la alternativa? La acepté. No como otra cosa que es exterior a mí, sino que se desarrolló desde mí. La paradoja y la ironía de esto es que se crea por la práctica. Después de que la tienes debes aprender a tocar con ella, desarrollar“Debí aprender y aceptar que está ahí, que es mi pareja de piano y que existe y con la que he aprendido a tocar”, concluye el pianista quien, a pesar de que no comparte mucho con Beethoven, sí podría coincidir con la frase que el genio de Boon escribió a un amigo de su infancia en una carta, al aceptar su sordera: “Agarraré al destino por el cuello y lo desafiaré”.