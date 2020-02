Vivir el sueño mexicano: un refugiado en Saltillo

Escuchar Nota

“La principal razón por la que salí de mi país de origen fue por la inseguridad y la falta de oportunidades”.

“Ahí fue donde empecé a buscar la ayuda de las diferentes instituciones, viví un tiempo en Chiapas, y de Chiapas fue que gracias al apoyo del Acnur llegué acá a Saltillo”.

“Son muchos cambios porque aun cuando hablas el mismo idioma, hay muchos modismos, muchas costumbres muy diferentes, la misma comida es muy diferente, en un principio es como difícil adaptarte a muchos cambios, sin embargo, pues no es imposible, te adaptas poco a poco”.



“Esa costumbre de poder salir en las tardes o en las noches y saber que no te va a pasar nada es parte de lo que me gusta de Saltillo”.

“La solución duradera es prácticamente que las personas tengan los medios de vida para salir adelante por ellos mismos. Si bien es cierto, la ley contempla que las personas refugiadas tienen el derecho de trabajar, no era en la realidad de esta manera”.

Juan lleva recorridos más kilómetros que el total de sus días de vida. A sus 24 años tiene la mirada de un hombre maduro, el dolor combinado con la nostalgia se reflejan en su cara cuando platica su historia., en ese país centroamericano comenzó el viaje o más bien la huida. Tenía dos opciones: quedarse e integrarse a los maras o huir y buscar refugio en México.Juan dejó todo en casa: padres, hermanos, incluso pareja; tenía que huir si no lo matarían, es por ello que tomó el riesgo:Como pudo, Juan llegó hasta la frontera de Guatemala con Chiapas, ahí se contactó con personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde inició el proceso para obtener el asilo en México.Juan llegó a una ciudad totalmente desconocida para él, no tenía referencia sobre la capital de Coahuila.: con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pudo conseguir un trabajo, también una casa, donde actualmente reside.El salvadoreño de 24 años tiene ya un año y medio laborando en una empresa de la región. Ese es uno de los atractivos que encuentra en la ciudad, la extensa oferta de empleo, pero, sobre todo, la seguridad que hay en Saltillo.Para Juan fue difícil adaptarse al choque cultural, sin embargo, en Saltillo encontró una nueva oportunidad para vivir, desconoce si en un futuro podrá regresar a su tierra, pero está seguro de que Saltillo podrá salir adelante.Una persona refugiada es aquella que requiere protección internacional porque tiene que huir de su país porque tienen un temor fundado de que su vida, o la vida de alguien de su familia, corre riesgo en el país de origen.Juan es una de las mil 580 personas con estatus de refugiado que residen en Coahuila y que fueron reubicados a través del, encargada de la oficina de Acnur en Saltillo, señaló que en la ciudad se implementó un programa piloto para dar una mejor calidad de vida a las personas con estatus de refugiados.A través de un análisis sobre la oferta laboral, calidad de vida y seguridad de varias ciudades,A las personas refugiadas se les ofrece trabajo, vivienda, educación para menores y servicios de salud. El Acnur trabaja el programa en coordinación con las instancias de Gobierno correspondientes.Para Juan, Saltillo es más que un refugio, la ciudad representa una nueva oportunidad para logar sus sueños y metas. Aún persiste en él el temor de lo que le pasó en su país, es por ello que se dirige con cautela y por lo que no revela su verdadero nombre.