‘Vivir sin tus palabras es mucha soledad’: revelan cartas que ‘El Chapo’ enviaba a diputada

Durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn,. Además se dieron a conocer cartas de amor que él escribía para la expanista, conocida como la “Chapodiputada”.La reportera de The New York Times: “vivir sin tus palabras es mucha soledad”, “qué linda eres amor en todos los aspectos”, señalaba en sus escritos.En uno de los textos: “Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte!”.La llamada “Chapodiputada” fue detenida en 2017 en la frontera entre México y Estados Unidos, donde intentó solicitar asilo, sin embargo fue capturada y enfrenta cargos por narcotráfico.Durante el juicio, huyeron juntos por un túnel y cómo se sintió traicionada por él, a quien visitó en la cárcel en el 2014 con una credencial falsa, y eso ocasionó que fuera destituida de su cargo como legisladora.