Vivirá Betelgeuse 100 mil años más

Nuevo León.- ¿Está la estrella Betelgeuse, de las más brillantes en el cielo e integrante de la constelación de Orión, a punto de morir en una explosión? Todo parece indicar que no.



Lo cierto es que las versiones del inminente ocaso del astro, que se encuentra a unos 700 años luz de la Tierra, de acuerdo con algunas estimaciones, han sido exageradas, comenta Pedro Valdés Sada, Doctor en Astronomía y profesor de la UDEM.



Las preocupaciones por Betelgeuse, una supergigante roja, iniciaron en octubre pasado, cuando especialistas notaron una importante disminución en su brillo.



De acuerdo con The New York Times, pasó de la posición 7 a la 21 en la lista de las estrellas más brillantes vistas desde nuestro planeta.



“Lo que pasa es que (el cuerpo celeste) tiene varios ciclos. Uno de los más conocidos dura unos 425 días, más o menos, en los que cambia de tamaño, brillo y temperatura, pero hay otros ciclos que se superponen a este”, explica el catedrático.



“Hay astrónomos que piensan que lo que observamos es, precisamente, una superposición de los ciclos normales para esta estrella, pero otros piensan que quizá soltó parte parte de su atmósfera, que se condensó como en un ‘polvito’, llamémoslo así, y ese ‘polvito’ la está oscureciendo”.



Las últimas noticias, agrega Valdés Sada, es que la disminución de su brillo parece haberse detenido, por lo que se puede decir que se ha mostrado estable en las dos últimas semanas de observación.



No obstante, la comunidad científica está de acuerdo en que Betelgeuse, que es al menos 10 veces más masiva que el Sol, terminará su vida con una explosión en unos 100 mil años. Ese tipo de explosión es llamada supernova.