Vivirá Demian Bichir terror en el espacio

“Se hace astronauta e inscribe en más y más misiones precisamente para encontrarse a sí mismo, para terminar de encontrar respuestas y suplir afectos; de alguna manera se autoexilia en la nave por eso, por un lado está solo y por otro, considera que puede ayudar”, indicó Bichir.

“La charla que tuvimos él y yo, junto con el productor, fue larga y tendida de lo que significa el guion, la historia, en este momento exacto de la humanidad, el productor acotaba que cualquiera diría que este guion se acababa de escribir y no, la realidad siempre rebasa la ficción.

De niño,, pero si la realidad no lo dejó, el cine se lo permitirá el mes próximo.En la historia interpreta a Sánchez, parte de un grupo de“(En Alien) Estábamos luchando contra un enemigo prácticamente invisible, acá (en Cielo de Medianoche), de ver qué hemos hecho con este planeta azul y cuál es nuestro destino”, abundó.La charla en torno al filme fue auspiciada por elEn la cinta, que estrenará por Netflix, comparte créditos con Felicity Jones (Rogue One: Una Historia de Star Wars), David Oyelowo (Selma), Sophie Rundle (Jamestown), Kyle Chandler (El Primer Hombre en la Luna) y el propio Clooney. Bichir, nominado al Oscar por Una Vida Mejor, indica que como realizador,, para tener un éxito colectivo, la gente muchas veces confunde el ser individualistas donde el bien común no importa”, expresó el actor de Sexo, Pudor y Lágrimas.A pregunta expresa, Bichir señaló que“Siempre estará la dualidad de pensamiento de qué va a pasar el cine como lo conocemos, a donde todos asistimos y comulgamos; creo que siempre vamos a la posibilidades de volver a las pantallas grandotas, a ver ese cine con seres humanos y eso va a ocurrir pronto, eso esperamos, pero sin ninguna duda el poder ver la plataforma es extraordinario”, apuntó el actor.