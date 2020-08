Vivirá el saltillense primera pretemporada con los Algodoneros

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A tope en busca de la oportunidad, en dos años, el serpentinero zurdo saltillense Brandon Gutiérrez ha escalado peldaños dentro de su carrera en el beisbol mexicano, tras su firma con los Saraperos de Saltillo, su título en la Academia LMB y ahora su primera invitación a pretemporada con los Algodoneros de Guasave, misma que buscará aprovechar para debutar profesionalmente.



“Me siento bendecido más que nada, afortunado y ahora queda estar listos, gracias a Dios se llegó la oportunidad y hay que aprovecharla. Para mí representan más que un logro, es un reto conmigo mismo, hay que dar lo mejor e ir con todo para ganarse un lugar”, indicó.



Óscar Robles, mánager de los Algodoneros, cuenta con un roster nutrido de 45 jugadores que van en busca de 30 lugares que conformarán el roster que inicie la campaña 20-21; a partir del 15 de septiembre, el zurdo saltillense tendrá que reportar para así iniciar la pelea por un puesto en el staff de pitcheo.



“La competencia la misma liga te lo exige, mucho nivel, gracias a Dios la invitación se llegó por algo, me siento listo, me siento capaz, a pelear por un lugar a dar lo mejor de mí, llenarle el ojo al mánager y que sea lo que Dios quiera”, comentó.



Puede competir



Ventaja para Brandon Gutiérrez es la presencia de Natanael Reyes en el cuerpo técnico de Guasave, coach de pitcheo que vio sus facultades en la loma en la Academia LMB donde resultó campeón con la novena Saraperos-Toros, no hay que caer en exceso de confianza, pero sabe que su repertorio de lanzamientos está en la zona para competir a la par con el resto de los brazos invitados.



Su abuela pasó al campo del reposo y de la dicha en el 2018, y él se comprometió a dar todo de sí para honrar su nombre. De a poco lo ha hecho tras su firma con el Sarape, ser elegido en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico un año después, y ahora ser invitado al campo de entrenamiento.



“Antes de firmar con Saltillo falleció mi abuela, entonces me hice el compromiso conmigo mismo de que le iba a echar todas las ganas por ella, es lo más reciente que me ha marcado y se lo debo a ella y a mis papás”, así dedicó su primer llamado la Liga Mexicana del Pacífico.



Pocos son los lanzadores de mano “equivocada” en el beisbol mexicano, y esa es otra de las virtudes que busca explotar Brandon Gutiérrez en este llamado con Guasave, la meta es clara, debutar en el circuito invernal de pelota nacional que inicia el próximo 15 de octubre.