Vocalista de Calibre 50 compone la canción La Cruzazulié Contigo

Escuchar Nota

A casi dos semanas de la insólita derrota en semifinales del Guard1anes 2020 antesigue dando de qué hablar por este tema, pues ahora, el vocalista de Calibre 50 compuso la canción “La Cruzazulié contigo“, en referencia al famoso término que se usa para mencionar los fracasos de, integrante del0, subió un video a Instagram en donde, inspirado por la derrota de Cruz Azul en la liguilla, compuso una melodía que hace referencia a esto.El video del músico rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales y pese a que no se mofa directamente del equipo Cementero, si utiliza el popular término para referirse a las derrotas inverosímiles de los de La Noria en años recientes.La pieza habla de de cómo un hombre pese a todos sus esfuerzos de conquistar el corazón de una mujer, no logra su objetivo y siempre se queda muy cerca de conseguirlo, por ello lo cataloga como “cruzazulear“.Este era la buena a todo le apostaba, hice lo imposible, me morí en la raya. Y pasó lo mismo que siempre me pasa.Una no es ninguna le pasa a cualquiera, pero ya son muchas y no veo la buena. Si al fallar se aprende entonces son la escuela.No sé si pensar que el amor no fue pa’ mí y si es así entonces para qué nací.La ‘cruzazulié’ contigo, soy el rey del ya merito, yo era escéptico y creo que ya traigo la maldición.La ‘cruzazulié’ ni modo, un fracaso más que loco. Ya ni duele, es más da risa toda esta situación.