Vocalista de Intocable usas sus influencias para vacunarse contra Covid

Tengo 3 días vacunado como perro contra el COVID..... Y me siento bien...... — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 22, 2020

No duele la vacuna, solo dure 2 días con el brazo adolorido, y con un chingo de sed.... Voy a la segunda dosis el 9..... https://t.co/MCZdscCVjD — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 23, 2020

No aún no, tengo mis palancas.... https://t.co/geGtPXnZki — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 23, 2020

De que privilegios goza usted para ya tener la vacuna ? — theangelicfruitcake (@AllalaMayra) December 24, 2020

, vocalista de la agrupación de música texana,causó polémica en redes sociales luego de compartir que ya ha sido vacunado contra elLas declaraciones del músico y cantante llamaron la atención de sus seguidores pues actualmente ninguna persona que no sea del gremio médico ha recibido la vacuna.A través de Twitter, Muñoz expresó que no sintió malestares graves, sólo el brazo adolorido y mucha sed, comentó en un post en el que dio a conocer que ya tiene tres días vacunado.Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues fueron más los, cuestionando al cantante sobre susal saltarse los protocolos establecidos para el proceso de vacunación por lo que tuvo que responder que efectivamente, logró recibir el antídoto gracias a sus, lo que enfureció más a los usuarios de r