Vocalista de Slipknot planea cinta de terror y su quinto libro para 2020

"Tengo unas 26 canciones escritas para ello. Será el mejor álbum de la historia. Esa es la única forma en que realmente puedo describirlo. Parte de esto es un reflejo de estar enfermo y cansado de este rock and roll. Me gusta que mi rock and roll me patee las jodidas nueces. ¡Solo soy yo, soy un imbécil!



"Tengo muchas cosas que hacer, pero también me estoy asegurando de que haya suficiente tiempo para mi familia, mi matrimonio y mi hogar. Dios sabe, nunca sabes cuánto tendrás", señaló.



El 2019 representó un año muy productivo paray su banda, pues además de estar con la agrupación en diferentes giras, el vocalista trabaja en un guion para una película de terror, empezó a escribir su quinto libro y planea su nuevo álbum en solitario.La banda ha estado en constante promoción por el lanzamiento de su disco We are not your kind, el cual encabezó las listas de popularidad de Reino Unido, así como la gira de su festival itinerante Knotfest, cuya fecha en México cancelaron su "show" por problemas de seguridad.Asimismo, lanzaron hace unas semanas el video de su sencillo Nero Forte e hicieron el anuncio de dos ediciones más de su festival para Europa.Mientras su líder y vocalista, Corey Taylor, tiene sus propios proyectos; de acuerdo con el medio musical Kerrang!, el músico planea sacar un nuevo álbum en solitario en 2021.El artista de 46 años, quien además contrajo nupcias por tercera vez en octubre pasado con la bailarina profesional Alicia Dove, escribió un guion que llevará a la pantalla grande en el género de terror y va por su quinto libro, ambos trabajos contemplados para 2020.