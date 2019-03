Voces de la experiencia

La confianza de la nueva era está depositada en Roberto “Chapo” Vizcarra, quien encabezó su primer entrenamiento como mánager de los Saraperos; el balance fue positivo pese a los tres grados centígrados que se hicieron sentir en el Daniel Gutiérrez, y ve un roster competitivo que puede estar entre los cuatro mejores de la Zona Norte.“Muy positivo (el balance) a pesar de la inclemencia del frío, los muchachos mostraron mucha disponibilidad y eso nos marca la pauta para seguir trabajando. Se va a ir incorporando más material pero creo que el primer día fue de mucho provecho”, declaró.Saraperos ha sumado armas a su roster, peloteros con experiencia como Jonathan Castellanos y Eliseo Aldazaba, aunado a extranjeros con buenos dividendos como Yunesky Maya y Raudel Lazo; el mánager de la Nave Verde ve reflejado el buen trabajo de la directiva en estos primeros días de gestión.“Todos son peloteros que vienen a aportar, son fundamentales en nuestro esquema pero en este momento estamos viendo el material joven de nuestra organización, que son los que van a marcar la pauta del futuro de nuestro proyecto; la experiencia de los jugadores que han llegado habla muy bien de la directiva que se ha enfocado en reforzar al equipo”, señaló.Pese a ello, todavía existen marcadas diferencias en cuanto al plantel verde y las potencias de la Zona Norte; no obstante, Roberto Vizcarra ve un roster competitivo y un proyecto ambicioso, dejando en claro que de no haber sido así, no hubiera tomado la decisión de encabezar al Sarape.“Claro, sino no estuviera aquí, si yo supiera que la organización no tiene esos valores de competir no hubiera venido. Sé que varios equipos nos sacan ventaja en cuanto a días de entrenamiento, pero pienso que esta nueva era de Saraperos va empezando y tenemos plena confianza que podemos estar entre los cuatro primeros equipos”, concluyó.Christian Zazueta va por su octava temporada enfundado en la casaca de los Saraperos, uno de los últimos baluartes del equipo tras la salida de Héctor Daniel Rodríguez, quien tiene muy en claro su objetivo para este 2019, devolver al Sarape a los primeros lugares.“Muy contento de regresar a casa, a una temporada más donde le echaremos todas las ganas del mundo”, declaró Zazueta Moroyoqui en su primera sesión de entrenamientos, pelotero que se perfila como uno de los fuertes en el line up titular.Para todo pelotero del Sarape, la incertidumbre era de notarse ante el futuro del equipo, hoy se ha definido y son empresarios saltillenses los que encabezan el proyecto, situación que Christian Zazueta ve con buenos ojos.“Se ha hablado muy bien de nuestra nueva directiva, tienen un compromiso muy grande que es lo importante y vamos a trabajar todos juntos en comunión, en conjunto, para regresar a Saltillo a los primeros lugares donde se merece estar”.La llegada del mánager más ganador de los últimos tiempos motiva a todo pelotero que integra el roster, un timonel con mentalidad triunfadora que vendrá a impregnarle esa esencia a un equipo que quiere saciar esa sequía de cuatro campañas sin conocer la postemporada.“Roberto (Vizcarra) viene a darle un punto muy bueno al equipo, sabemos que es un mánager ganador que le ha ido bien en los últimos años y sabemos que tiene la capacidad para llevar a este equipo a donde todos queremos estar”, concretó.