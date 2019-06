Volar el oro de México a Canadá para burlara Trump

Oportunidades de crecimiento

Ganancias del oro

Llegado el caso, una de las mayores mineras de oro del mundo está preparada para esquivar a Estados Unidos si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de aplicar aranceles a los productos mexicanos.Agnico Eagle Mines Ltd. produce actualmente alrededor de 300 mil onzas de oro en México que refina en Estados Unidos, las cuales probablemente estarían sujetas a los aranceles propuestos, dijo el responsable ejecutivo del grupo, Sean Boyd, el miércoles. Pero él ya sabe cómo respondería a los posibles gravámenes."No resulta caro transportar por aire un lingote de oro", dijo Boyd en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Toronto. "Simplemente lo refinaríamos en otra parte. Lo podríamos traer a Canadá con facilidad".Entretanto, la compañía con sede en Toronto, la segunda mayor minera de oro de Canadá, está cosechando algunos frutos del aislacionismo estadounidense. El nerviosismo sobre el comercio mundial ha fortalecido el dólar estadounidense a expensas de las monedas mexicanas y canadienses, reduciendo significativamente los costos de Agnico, dijo.En la entrevista de una hora, Boyd habló de numerosos temas, desde la consolidación en la industria del oro hasta el plan de sucesión para una compañía que ha dirigido durante más de 20 años.A pesar de dos mega-fusiones en el mercado del oro en el último año, Boyd no tiene interés en grandes fusiones y adquisiciones y cree que la mayor parte de la consolidación se producirá entre compañías con valores de mercado de entre US$1.000 y US$3.000 millones. No le preocupa que ninguno de los gigantes mundiales se fije en Agnico y dice que no pierde el tiempo mirando por encima del hombro. En su lugar, tiene previsto centrarse en administrar su cartera existente mientras busca pequeñas adquisiciones en jurisdicciones seguras.Las acciones del sector del oro, que han tenido un rendimiento inferior al precio spot del metal precioso en el último año, están al borde de un repunte, dice Boyd. Ése es un punto que ha resaltado recientemente mientras cortejaba a inversores generalistas de alto patrimonio europeos, durante un almuerzo en Viena y una cena en Mónaco. El actual repunte en los precios del oro no se debe a los aranceles, dice, sino a la acumulación de una serie de factores, que incluyen un mercado de valores "cansado", un crecimiento económico "inestable" y el aumento de los niveles de deuda soberana en todo el mundo.La resistencia ha sido fuerte en US$1.360-US$1.370 la onza de oro; Boyd cree que se necesitará un recorte de las tasas de interés de Estados Unidos para impulsar el mercado por encima de ese nivel.