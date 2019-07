Voleibolista coahuilense da a conocer recaída al cáncer

La voleibolista nacida en Torreón y representante de México de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Bibiana Candelas, publicó en su página de Facebook su recaída al cáncer.La deportista de 36 años, padece Linfoma y en sus redes sociales dio a conocer los detalles del padecimiento."Causas: A pesar de los avances logrados en cuanto a cómo funcionan las células cancerosas, los científicos todavía desconocen qué es lo que provoca estos procesos.Como estoy/me siento: Con sentimientos encontrados, así que tendré respuestas positivas y no tan positivas.Que me agobia: Muchas preguntas al mismo tiempo y no tener todas las respuestas.Que me reconforta: El apoyo de muchas personas que han estado conmigo físicamente y atraves de palabras de apoyo.Que necesito: Buena vibra y memes buenosQue no necesito: LástimaQue quiero: Compartir mi historia para que si alguien está pasando lo mismo, no esta solo y aquí ando por si quieres hablarlo", escribió en su Facebook.Cabe mencionar que Bibiana Candelas obtuvo un bronce y una plata en Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011 y dos oros en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, Puerto Rico 2010 y en Veracruz 2014 a lado de Mayra García, con quien formó una fuerte dupla desde 2006.La deportista coahuilense dijo en diciembre del 2018 que para este año buscaría regresar nuevamente a las canchas al menos de manera recreativa y como entretenimiento, ya es un deporte que le apasiona y tiene el anhelo de seguir disfrutando.