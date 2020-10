Voluntario en ensayos de vacuna de Oxford da positivo a Covid-19

Escuchar Nota

"Hoy me he llevado un susto de muerte: ha pasado lo que estábamos todo el mundo esperando y es que uno de mis test resultase positivo", manifestó Pons, quien se ha autoaislado en su domicilio.

El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19.

Hoy me han echo muchas pruebas. pic.twitter.com/kFYdSJ9aI9 — #HelloMyNameIsJoan (@RoaringNurse) October 8, 2020

Un, aunque no sabe aún si ha recibido la vacuna o solo un placebo.A través de su cuenta de Twitter,hoy al ver que éste era positivo.El enfermero. "Ojalá que sea así, que me hayan puesto la vacuna y no el placebo, eso lo dirán las próximas horas", añadió.Ponsy que los síntomas que sufre hasta el momento son leves.