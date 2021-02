Voluntario saltillense en vacuna experimental no ha sido contagiado de Covid

Escuchar Nota

“Hasta el momento todo se ha llevado conforme esperaba, en mi caso, nada extraordinario, nada fuera de lo común. Los primeros 15, 20 días, ligeros mareos, quizá malestar en el tema de no poder dormir bien, de tener mucho sueño, pero han sido días que pasaron rápidamente y hasta ahora todo bien, sin ningún problema”.

“No me han explicado qué viene más adelante, si cambia el protocolo. Les pregunté vía mensaje y lo único que me contestaron fue que van a esperar, aún no es tiempo para ellos, hasta que confirmen o reciban un mensaje por parte de CanSino vía China”.



“En diciembre me dijeron que es un proceso de un año, es la fase tres, el estudio, la investigación, se van los resultados a México y tienen que regresar, pero con la solicitud de emergencia que confirma Cofepris, que da al Gobierno la autorización (de comprar la vacuna desarrollada por CanSino), me genera inquietud, y creo que a muchos que llevaron este procedimiento, de qué procede”.



“No he tenido ni siquiera los famosos síntomas: temperatura, malestar de cabeza, diarrea. Regresé a trabajar y hasta el momento, gracias a Dios, todo bien”.

“Las precauciones no hay que olvidarlas, no confiarse con este bicho que está ahí. Mucha gente piensa que, al ser vacunado, no tiene ningún problema y la misma Secretaría de Salud ha dicho que hasta 20 días puede que haya los anti-cuerpos para evitar contagio”, concluyó.



El 8 de diciembre pasado,, recibió la vacuna experimental de la empresa CanSino Biologics y no tuvo reacciones de cuidado; incluso, considera que ha estado en contacto con personas contagiadas y se mantiene sano.En todo momento ha seguido un protocolo de cuidado y cada martes le levantan un sondeo para determinar si tiene reacciones o alergias que requieran de cuidados médicos.para producir la vacuna, sin embargo, hasta el momento la empresa no le ha informado nada al respecto y qué procede.Antes de aplicarle, le aclararon que no sabían si le aplicaban efectivamente la vacuna anti-covid o un placebo, por ser parte de una etapa experimental. Hasta ahora, desconoce qué líquido le aplicaron.Por el momento, no le han informado qué le suministrarony tampoco tienen fecha para notificarle.Sin embargo, al ser voluntario para la vacuna experimental, y si le aplicaron un placebo, en cuanto esté disponible la vacuna, tendrá preferencia en su aplicación.Subrayó que en diciembre salió de la ciudad, viajó en avión y estuvo en dos aeropuertos, sin que hubiera sana distancia en los traslados, por lo que supone que tuvo cercanía con muchas personas contagiadas y no resultó conaseguró que no ha bajado la guardia, sigue usando cubrebocas, gel anti-bacterial y cuida la sana distancia.