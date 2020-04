Volverá automotriz y respetará protocolos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque todavía no se da el banderazo, el sector automotor en Coahuila está listo para arrancar y cumplir con los protocolos que se determinen para proteger a los trabajadores.



Elías Martínez, presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, recordó que buena parte de las empresas tractoras y proveedoras del sector suspendió actividades desde principios de marzo, derivado de inicio de la falta de insumos provenientes de Asia y luego por el ordenamiento federal para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus.



Al oficializar la suspensión de sus actividades, firmas transnacionales expresaron a sus colaboradores probables fechas para regresar a la actividad, sin embargo, el ramo automotor sigue siendo considerado no esencial, aunque se está a la espera de la respuesta del Gobierno federal a la petición de empresas y autoridades de EU para empatar el reinicio de actividades en ambos países.









En el caso de Daimler Trucks México informó entonces que su planta de Saltillo regresaría a su operación habitual el 14 de abril, algo que no sucedió y trascendió que esto sucedería hasta el próximo 7 de mayo. FCA no especificó el regreso, pero previó que sería a finales de marzo, lo que tampoco fue posible, y para el caso de General Motors en Ramos Arizpe, que regresarían esta semana, lo que se pospuso para la próxima semana, aunque podría postergarse aún más.



El viernes pasado la Secretaría de Economía dio a conocer que el Gobierno de México, junto con los de Canadá y Estados Unidos, prepara los criterios para permitir la reapertura de las actividades productivas de la industria de Norteamérica.



Desde la suspensión, algunas empresas empezaron a cubrir salarios al 100, otras al 70 y en algunos casos al 50%, y otras cubrieron vacaciones pendientes y adelantadas, para lastimar lo menos posible el ingreso de las familias.